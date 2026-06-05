Буданов прибыл в Польшу 5.06.2026, 22:27

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов и заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий

Фото: МИД Польши

Руководитель офиса президента Украины провел встречу с госсекретарем МИД Польши.

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с госсекретарем МИД Польши Марчином Босацким по ситуации с присвоением почетного звания подразделению Сил специальных операций ВСУ звания «Героев УПА». Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в пятницу, 5 июня.

В ведомстве отметили, что встреча состоялась по просьбе украинской стороны. Буданова сопровождали его заместители Ирина Верещук и Сергей Кислица.

«Босацкий представил польскую позицию, подчеркнув, что решение президента Украины вызвало боль и возмущение среди польского общества, которое с начала российской агрессии поддерживает Украину, которая защищается. Госсекретарь подчеркнул, что взаимные отношения должны строиться на исторической правде, уважении к жертвам и диалоге», - говорится в сообщении.

В МИД Польши добавили, что еще одним важным пунктом повестки дня было подведение итогов текущих военных операций и ситуации на передовой в контексте дальнейших дипломатических сценариев и условий для мирных переговоров.

Босацкий и Буданов подтвердили стратегический характер польско-украинского сотрудничества и его важность с учетом вызовов, связанных с безопасностью региона и продолжающейся российской агрессией против Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Героев УПА» Отдельному центру специальных операций Север Сил специальных операций ВСУ.

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