Мерц: ЕС отчасти сам ответствен за свое медленное расширение

Мерц: ЕС отчасти сам ответствен за свое медленное расширение1
- 5.06.2026, 22:38
Канцлер ФРГ заявил о намерении интегрировать в ЕС страны Западных Балкан.
Европейский Союз несет часть ответственности за то, что государства Западных Балкан до сих пор не вошли в его состав, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Если мы уже 13 лет не принимаем новых членов, это показывает, что упущения были и со стороны Европейского Союза. И сегодня мы хотим их преодолеть «, - заявил Мерц в пятницу, 5 июня, перед началом саммита ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват, передает DW.
Во встрече в верхах участвуют главы государств и правительств всех 27 государств ЕС, руководители ключевых институтов Евросоюза и лидеры шести стран Западных Балкан. Они обсуждают перспективы принятия в Евросоюз не только Черногории, принимающей саммит, но также Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Сербии, у которых уже имеется статус кандидатов, и Косово, которое подало заявку на членство в ЕС в декабре 2022 года.
Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон представили на саммите свои новые предложения, как можно было бы интегрировать государства Западных Балкан в Европейский Союз еще до их полноценного вступления. В частности, предоставить им статус наблюдателей в институтах Евросоюза и привилегированный доступ к единому внутреннему рынку, а также активнее вовлекать их в процессы принятия решений в ЕС. Важно показать этим государствам, что в перспективе они являются частью европейского проекта и принадлежат к Евросоюзу, подчеркнул канцлер ФРГ.
Предлагается также проводить совместные заседания институтов ЕС и представителей государств Западных Балкан по темам, имеющим региональное значение, и открыть этим странам все переговорные кластеры для вступления в Евросоюз.
Сейчас наиболее перспективным кандидатом в члены ЕС считается Черногория, которая уже закрыла 18 из 33 переговорных кластеров. Ожидается, что присоединиться к Евросоюзу она сможет к 2030 году.
Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил, что государства Западных Балкан имеют большое геополитическое значение, так как этот регион способен обеспечить независимость Европы в вопросах энергетики и безопасности, а также контроля за миграционными маршрутами. С его мнением согласился и председатель Евросовета Антониу Кошта, заявивший, что расширение ЕС, особенно в направлении Западных Балкан, является «самой важной геополитической инвестицией, которую в настоящее время делает Европейский Союз». Однако для достижения этой цели ЕС должен «работать интенсивнее и быстрее», призвал Кошта.