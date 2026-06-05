ВСУ в мае установили рекорд по сбитым «шахедам» 5.06.2026, 23:34

В прошлом месяце оккупанты запустил более 10 тысяч ударных дронов.

В мае Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных. Также сбили рекордное количество «шахедов».

Об этом 5 июня сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Продолжаем истощать врага одновременно в трех измерениях — в небе, на земле и в экономике.

За месяц Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных. Все больше из них погибает за километры от наших позиций, и каждая из этих потерь верифицирована на видео", — написал Федоров.

По его словам, также работает «логистический локдаун».

«По заданию Президента масштабируем удары по целям на расстоянии 20−150 км. Вдвое возросло количество поражений вражеских целей на расстоянии более 50 км от линии боевого соприкосновения. Также имеем рекордные показатели по уничтожению автомобильной и мототехники врага», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Силы обороны наносят удары по объектам, которые обеспечивают российское наступление, — логистике, транспорту и складам. Это заставляет врага тратить ресурсы на выживание вместо продвижения вперед.

Федоров также отметил, что отдельным приоритетом остается защита украинского неба.

«В мае Силы обороны сбили рекордное количество Shahed. Несмотря на то, что враг запустил более 10 тысяч ударных дронов — на 25% больше, чем в апреле, — количество сбитых целей выросло на 50%. Важную роль в этом результате играют дроны-перехватчики», — подчеркнул министр.

По словам Федорова, в течение месяца украинские военные выполнили более 14 тысяч логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботизированных комплексов. В среднем это 455 миссий ежедневно, во время которых опасную работу выполняли роботы, а не люди.

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