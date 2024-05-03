Политолог: Китай заинтересован в хороших отношениях с Западом намного больше, чем Россия 1 3.05.2024, 12:22

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Пекин делает ставку на долгосрочные расчеты.

Шпионская активность Китая — новая реальность для Германии. Хотя в целом мир сейчас возвращается к временам холодной войны, когда подобные вещи были, скорее, правилом, чем исключением. Китай, как и Россия, до недавнего времени рассматривался если не союзником ФРГ, то партнером. Возможно, Германия даже закрывала глаза на экономический или промышленный шпионаж, во всяком случае, не преследовала его достаточно решительно. Но за последние два года все изменилось. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Китай вслед за Россией начал активно заниматься политическим шпионажем в Германии. Умланд отметил, что у России гораздо больше возможностей для шпионской деятельности в Германии, учитывая связи, оставшиеся с советских времен в восточной части страны. В то же время у Китая в Германии есть мощное лобби.

«Я думаю, мы имеем проблему в отношениях Германии и Китая в том, что все еще есть большое лобби предприятий, много инвестировавших, имеющих большие рынки в Китае и ратующих за продолжение старого курса или даже интенсификацию этих отношений. Но я не думаю, что это результат какой-то агентурной деятельности Китая. Китай имеет, конечно, в Германии много своих представителей и инвестирует, но чтобы было какое-то прямое влияние на принятие решений, то такого нет. Тут, скорее, проблема в том, что есть разные интересы: есть предпринимательский интерес, хорошее отношение к Китаю, и, с другой стороны, есть интерес национальной безопасности. И, наверное, Германия в этом процессе еще не очень далеко прошла», — прокомментировал гость эфира.

Он добавил, что обществу Германии трудно осознавать все риски, поскольку долгое время страна пребывала в «искусственном мире», полагая, что окружена друзьями.

«Восприятия внешнего мира как враждебного Германии у многих нет. Они ищут сотрудничества и считают, что какие-то враждебные акции — это, скорее, результат недоразумений между странами. И в этом отношении Германия более проблематична, чем другие страны. Но, с другой стороны, мы уже увидели, что Германия все-таки меняется», — отметил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы.

По мнению политолога, шпионские скандалы разрушительны для репутации Китая на Западе, они могут иметь для него экономические последствия. А Пекину есть что терять. Его внешняя политика все-таки отличается от российской, она больше рассчитана на создание хороших условий для экономического роста, а не прямую агрессию против других стран.

«Я бы сделал различие между Россией и Китаем, потому что китайский экспансионизм, скорее, экономический, чем географический, как со стороны России. Россия — страна, которая уже находится в движении вниз. А Китай — еще возрастающая страна. Она сейчас стоит перед экономическими проблемами. Есть подозрение, что внешняя политическая агрессивность как раз является реакцией Китая на внутренние экономические проблемы. Тем не менее Китай в другом состоянии, он больше может потерять в этой игре. И будет ли такое же противостояние с Китаем, как с Россией сейчас, я пока не могу сказать. Китайская помощь для России, конечно, значима, но пока не касается прямой военной помощи. Я подозреваю, что так и останется. Китай останется двойственным международным фактором, который будет, наверное, больше, чем Россия, заинтересован в хороших отношениях с Европой и Америкой. Он тоже агрессивен по-своему. Но это не того типа агрессивность, которая сейчас у России. Там, конечно, патология. А у Китая, я думаю, больше долгосрочного расчета», — отметил Андреас Умланд.