Как изменилась белоруска, которая в течение месяца каждое утро делала зарядку 2 1.10.2018, 15:25

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иллюстрационное фото

Что изменится за месяц, если начать делать зарядку по утрам.

22-летняя Светлана Жовнерик, которая пообещала в течение 30 дней каждое утро делать зарядку, рассказала tut.by , что из этого получилось.

Светлана — младший научный сотрудник. Обещание делать зарядку каждое утро дала себе, чтобы систематизировать свои отношения со спортом, воспитать силу духа и воли.

— Обычный комплекс упражнений и планку, — описывала девушка. — Считаю, что до сих пор обзавестись такой полезной привычкой мне не давала огромная любовь к подушке!

Мешала ли она справляться с челленджем? Светлана говорит, что только первое время.

— Признаюсь, поначалу я ленилась вставать и утром заставлять себя двигаться. Но постепенно стала привыкать.

Светлана начинала свою зарядку с планки: скачала приложение с расчетом нагрузки на 28 дней. Держать ее до минуты не составляло особого труда.

— Вся прелесть этого упражнения открылась мне начиная с 90-й секунды, когда все тело напрягалось до максимума! А ведь впереди меня ждали другие упражнения. Но желание достичь цели побеждало во мне каждое утро.

Спустя месяц Светлана делится результатами: зарядка никак не отразилась на ее внешнем виде, несмотря на регулярность. Зато утренняя доза энергии от физической активности помогала быть более продуктивной на работе. Улучшился режим сна.

— Я теперь без труда просыпаюсь в половине седьмого, делаю зарядку и не спеша собираюсь на работу. В теле и в душе ощущаю легкость. Кстати, небольшой лайфхак: если за два часа до сна отключить интернет в телефоне, можно заснуть в два раза быстрее!