Назван самый «сильный» в мире паспорт 10.10.2018, 10:18

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Cчастливые обладатели паспорта этой страны могут посещать 190 стран без визы.

Henley & Partners опубликовали обновленный рейтинг паспортов мира. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением), сообщает «Вокруг света».

Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция (187 стран). А замыкают пятерку Австрия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и США (186 стран).

Последнее место из 106 заняли Афганистан и Ирак (по 30 баллов).

За три месяца Украина опустилась в рейтинге с 38 на 41 место. Это произошло только за счет движения ряда других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.