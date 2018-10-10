Тренер Соболенко Дмитрий Турсунов может стать тренером года в WTA 10.10.2018, 12:18

Дмитрий Турсунов

Именно он помог белорусской теннисистке выйти на новый уровень.

«Чего ты после каждого удара смотришь на меня? Я тебе что, волшебник? Скажу слово, и ты ошибаться перестанешь? А не пробовала просто рот свой заткнуть?» – воспитывал Дмитрий Турсунов Арину Соболенко во время матча большого турнира в Ухане против Элины Свитолиной. «В голове у себя», – уточнил он через микропаузу, что рот имеется в виду фигуральный, – будто осознав, что хватил лишнего, пишет «Трибуна».

20-летняя Соболенко, весь тайм-аут чуть не плакавшая, затем встала и из оставшихся семи геймов матча взяла шесть, а до конца турнира не отдала ни сета и выиграла второй титул за шесть недель. Финал она провела так роскошно, что резюмировать его тянуло разве что чем-то из группы «Ленинград».

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Преображение Соболенко из перспективной теннисистки топ-50 без единого титула в игрока топ-15, чемпионку одного из важнейших турниров и открытие сезона произошло буквально за несколько месяцев и подарило теннисному фольклору красивое выражение Summer of Sabalenka. Оно совпало именно с приходом в ее команду Турсунова – бывшего игрока топ-20, известного своими травмами и убийственной метафоричностью.

35-летний Турсунов год назад еще играл сам и вчера даже имел рейтинг ATP. За полтора десятка лет в туре он взял примерно столько же титулов во всех разрядах, выиграл один из главных кубковых матчей в истории сборной России и стал хорошо известен как человек, который называет вещи своими именами.

Из-за частых травм он играл гораздо меньше, чем мог бы, из-за подвижной психики проигрывал чаще, чем был способен, а из-за живого ума не так уж любил спортивную борьбу («Мне никогда особо не нравилось соревноваться. Есть люди, которые это любят, но я никогда не был из их числа», – рассказывал он пару месяцев назад). В общем, для теннисного Голливуда Турсунов был скорее таким фестивалем Сандэнс – чуть менее предсказуемым и чуть более свободным, чем все привыкли.

В свой последний сезон в качестве игрока в прошлом году Турсунов на уровне ATP выиграл один матч и по весне в Калифорнии шутил про «отрезать ногу». Когда осенью он решил, что пускаться в очередной поход в топ-100 не имеет смысла, у него уже был какой-то тренерский опыт. Но ничто не предвещало, что год спустя он вместе с другим дебютантом Баиным окажется самым релевантным тренером сезона WTA.

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Первой Турсунова в свою команду пригласила Елена Веснина. Они вместе провели межсезонье и стартовый отрезок года, после чего на фоне отсутствия результатов расстались. Веснина поначалу радовалась энтузиазму Турсунова («Он любит говорить о теннисе и всегда ищет способы стать лучше, быстрее, сильнее, придумать что-то новое. Мне очень нравится его подход»), но позднее рассказывала, что ему все же еще не хватает опыта:

«Особенно – опыта работы в женском туре. Он еще сам игрок – только закончил – и ведет себя больше как игрок: больше внимания ко мне, я в центре Вселенной. Забывает, что отдавать в этой роли нужно больше, чем раньше. Ментально ему еще нужно к этому прийти».

От игрока с опытом и авторитетом Весниной такая рекомендация звучала неожиданно резко, но Турсунов к тому моменту уже договорился поработать с Соболенко, которую видел в деле несколькими месяцами ранее в матче против Весниной. В ней ему запомнились юношеские задор и бесстрашие, которые он описывал в характерной манере:

«Иной раз Арина действует излишне рискованно, – вспоминал он позднее, – но на данный момент ценно то, что у нее нет страха. Как у ребенка, который не боится кататься на скейтборде.

Взрослый на его месте представит, как падает, ломает предплечье или ключицу, ударяется головой об асфальт… Арина же не пасует в ситуациях, в которых многие начнут сомневаться в себе и осторожничать. Доверяет своим инстинктам, что куда лучше, чем корить себя за промахи».

Уже на третьем турнире с Турсуновым Соболенко вышла в финал. Воспринимать это как результат трех недель работы было довольно трудно, но сама Арина, в Истбурне обыгравшая четырех более рейтинговых соперниц (в том числе впервые – из топ-10), уже тогда говорила, что без тренера ничего бы не было:

«Я уступала без шансов, моя игра просто кончилась. А потом ко мне вышел тренер и сказал: раз уж проигрываешь, проигрывай прилично. Борись. Завязывай розыгрыши, не мажь с первого удара. Клади мяч в корт, не лепи ошибки».

Неконвенциональные пептоки Турсунова сразу привлекли внимание своей экспрессивностью и призывами вроде «Не обращай внимания – ты не в уличной драке», «Ну хочешь, ударь меня» и «Тебе сейчас надо рвать одно место – но ты же такое любишь». В уместности такого подхода могли быть сомнения, но только если бы он не работал: на деле же раз за разом тренерские тайм-ауты вытаскивали Соболенко из ям, так что на завершившейся неделе в Пекине она выиграла рекордный для сезона 21-й трехсетовик (впечатляющим 5:7, 7:6, 6:0 у действующей чемпионки Гарсии) и подтвердила: в отношениях «тренер – игрок» совпасть стилем общения так же важно, как и видением игры.

Именно поэтому «рот свой закрой», которое трудно представить в исполнении любого другого тренера тура (и которое, скажем, точно не оценила бы Веснина), у Турсунова с Соболенко работает идеально, и смотреть на это можно бесконечно. Понятно, что за звонким панчлайном стоит серьезная работа и даже смена игровой философии, но понятно и другое: чтобы направить в продуктивное русло такого страстного игрока, как Соболенко, нужен особый подход, и Турсунов нашел его блестяще.

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«Я смотрю на свою работу немного с позиции игрока: как я бы хотел видеть своего тренера, – объяснял Турсунов несколько недель назад. – Ведь отношения «тренер – игрок» – это такой симбиоз, где нужно много приспосабливаться и быть открытым новому. Иногда нужно прикусить язык и потерпеть, потому что бывают дни, когда она все воспринимает, а бывают – когда у нее голова забита другим, и слушать она не хочет. В такие моменты нужно ее отпустить и дать налететь мизинцем на угол кровати, чтобы она все поняла сама и сказала: о’кей, я делаю какую-то ерунду, ты что скажешь?».

Такие гибкость и установка на взаимодействие в сочетании с пониманием игры и свежестью формулировок и позволили Турсунову меньше чем за год после своего последнего матча стать реальным кандидатом на звание тренера года в WTA. Сегодня он последним из великого поколения русских игроков выпал из рейтинга ATP, но это уже неважно, потому что его новая роль (и прическа), пожалуй, интереснее и для него, и для нас.

«Он невероятный. Я представить не могла, что он окажется таким крутым. Он все делает для меня. Делится собственным опытом – он же был в топ-20. Когда я в Истбурне летела Плишковой 1:4, он вышел и просто сказал пару слов – и я начала выигрывать. Это что-то нереальное», – подтверждает Соболенко.

«Я воспринимаю карьеру как совокупность приобретенных опытов, которыми можно воспользоваться, – продолжает Турсунов. – Я не могу поставить их в рамочку и повесить на стену и нашел им применение в том, чтобы помочь кому-то исправить какие-то ошибки чуть раньше и сделать ее плавание чуть более спокойным, чем было мое».