Названа причина падения российской ракеты «Союз» 11.10.2018, 13:12

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Контрольные наземные системы работали якобы исправно.

Причиной аварии ракеты-носителя «Союз» могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал собеседник агентства.

«Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

При подготовке запуска корабля «Союз» контрольные наземные системы работали исправно, сообщил информированный источник. "В процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний не было», - сказал источник «Интерфаксу».

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы».