закрыть
12 октября 2018, пятница, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Знает ли Путин, что приехал в город бурмистра Леоновича?

6
  • 12.10.2018, 12:01
  • 2,500

Интересный факт из истории Могилева.

Интересно, а Путин в курсе, что он сегодня посещает город, преданный русской православной церковью анафеме, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

В 1661 году жители Могилёва вырезали целый московитский оккупационный гарнизон (6000 человек зарубили, убежали только пятеро). Город за этот поступок получил новый герб и получил такие же права от короля и великого князя Яна Казимира как и Вильнюс.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол