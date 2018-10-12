Знает ли Путин, что приехал в город бурмистра Леоновича? 6 12.10.2018, 12:01

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Интересный факт из истории Могилева.

Интересно, а Путин в курсе, что он сегодня посещает город, преданный русской православной церковью анафеме, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

В 1661 году жители Могилёва вырезали целый московитский оккупационный гарнизон (6000 человек зарубили, убежали только пятеро). Город за этот поступок получил новый герб и получил такие же права от короля и великого князя Яна Казимира как и Вильнюс.