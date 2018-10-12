Фотофакт: Слонимчанка нашла гриб-великан 12.10.2018, 15:01

Вес лесного трофея - 900 граммов.

Фаина Иголкина, можно сказать, уже профессиональный грибник, так как занимается тихой охотой около двадцати пяти лет, пишет «Газета Слонімская».

— Я грибы душой чувствую, но такой гриб нашла впервые. Даже жалко было его срезать. Правда, не знаю, что это за гриб, никогда не видела такого толстенного гриба. Может, кто-то из ваших читателей подскажет, — рассказала слонимчанка.

Гриб-великан она нашла в деревне Азаричи Слонимского района.

— В этом году мы уже много грибов собрали и заготовили. Часть детям отдали, с соседями поделились, — добавила грибник со стажем Фаина Иголкина.