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Фотофакт: Слонимчанка нашла гриб-великан

  • 12.10.2018, 15:01

Вес лесного трофея - 900 граммов.

Фаина Иголкина, можно сказать, уже профессиональный грибник, так как занимается тихой охотой около двадцати пяти лет, пишет «Газета Слонімская».

Я грибы душой чувствую, но такой гриб нашла впервые. Даже жалко было его срезать. Правда, не знаю, что это за гриб, никогда не видела такого толстенного гриба. Может, кто-то из ваших читателей подскажет, — рассказала слонимчанка.

Гриб-великан она нашла в деревне Азаричи Слонимского района.

В этом году мы уже много грибов собрали и заготовили. Часть детям отдали, с соседями поделились, — добавила грибник со стажем Фаина Иголкина.


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