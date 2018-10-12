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В Швеции присудили альтернативу Нобелевской премии по литературе

  • 12.10.2018, 16:27

Победительница получит $112 тысяч.

Французская писательница Мариз Конде получила премию Новой академии по литературе. Трансляция объявления победителя велась в YouTube-канале премии. Награда вручена за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма". Новая академия основана группой из более ста культурных деятелей Швеции, чтобы заменить Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, сообщает "Радио Свобода".

Мариз Конде родилась в 1937 году в Пуэнт-а-Питр во французской Гваделупе. Она известна своим историческим романом "Я, Титюба. Черная ведьма Салема", рассказывающим о чернокожей женщине, осужденной во время процесса над салемскими ведьмами в XVII веке, и другими историческими произведениями о жизни в Западной Африке и на Карибах.

Кроме Конде, в шорт-листе премии оказались британский фантаст Нил Гейман, канадская писательница вьетнамского происхождения Ким Тьюи и японец Харуки Мураками. Мураками позднее от своего участия в конкурсе отказался.

Конде получит денежную награду в миллион шведских крон, это около 112 тысяч долларов США, отмечает The New York Times.

Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году из-за скандала в Шведской академии. Мужа одной из членов академии заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов и сексуальных домогательствах. В октябре его приговорили к двум годам тюрьмы. Премия будет вручена в 2019 году.


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