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Генсек Совета Европы поручил подготовить новый бюджет без денег РФ

  • 12.10.2018, 18:37

Об этом Турбьерн Ягланд сообщил сегодня в Страсбурге.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время экстренной встречи Комитета министров Совета Европы, главного исполнительного органа организации, дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России.

Об этом генсек сообщил сегодня, 12 октября, в Страсбурге, во время встречи с российскими журналистами, сообщает eurointegration.com.

"Говорят, что Совет Европы якобы умоляет Россию о деньгах. Это неправда. Дело не в бюджете, а в том, принадлежит ли Россия к европейской семье наций или нет?" - сказал генсек.

Ранее Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе. Учитывая это, он считает "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации. Поэтому возникла необходимость подготовить новый бюджет Совета Европы, который исходит из ожидаемого выхода России из организации.

Вклад России в бюджет Совета Европы - около 33 млн евро. Это примерно 8% от общего бюджета организации, который составляет 466 млн евро.

Россия перестала платить взнос в июне 2017 года, после того, как в связи с аннексией Крыма ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, а РФ перестала участвовать в сессиях ПАСЕ.

Вместе с тем Ягланд считает, что СЕ и РФ могут достичь компромисса относительно судьбы России в организации до мая 2019 года.

На заседании на этой неделе ПАСЕ не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.


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