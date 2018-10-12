Священник Леонид Акалович: Белорусским православным нужен свой томос 12.10.2018, 18:33

Белорусская церковь имела свой опыт автокефалии.

Священник не зарегистрированной в Минске Белорусской автокефальной православной церкви Леонид Акалович в интервью «Радио Свобода» приветствовал новости из Всемирного патриархата, который сделал очередные шаги к созданию самостоятельной Украинской православной церкви.

Синод Всемирного патриархата во время сессии 9-11 октября в Стамбуле вывел Украинскую православную церковь из подчинения московского патриархата и подтвердил, что УПЦ будет уделена автокефалия.

Томас украинской церкви придаст сил белорусским сторонникам автокефалии

«Конечно, надо поздравлять украинский народ и Украинскую православную церковь с этим долгожданным поворотом к полной самостоятельности. Более 300 лет они страдали от московских царей и императоров, в советское, а теперь и путинское время, и вот действительно приблизились к автокефалии», - говорит отец Леонид Акалович.

По словам священника Белорусской автокефальной православной церкви, решение, объявленное в Стамбуле, придаст сил белорусским православным верующим в борьбе за свою независимость от Русской православной церкви.

«То, что называется Белорусской православной церковью, на самом деле является филиалом Московского патриархата, поэтому белорусским верующим томос об автокефалии нужен так же, как и украинским. Мы только в начале этого пути, может еще сто лет будем по нему идти, но путь определен, есть пример, и облегчение обязательно будет», - говорит отец Леонид Акалович.

Белорусская церковь имела свой опыт автокефалии

Священник напомнил, что в 20-е годы прошлого века и во время Второй мировой войны Белорусская православная церковь объявляла автокефалию, но удержать ее по разным причинам не удалось. По мнению отца Леонида, борьба за церковную автокефалию напрямую связана с борьбой за настоящую государственную независимость Беларуси.

«Было время, когда белорусские православные приходы подчинялись Киеву, а не Москве. Как переходный шаг это можно восстановить, но главная цель - добиться самостоятельной православной церкви, которая, как другие поместные церкви, строит отношения с Всемирным патриархатом в Константинополе. Но чтобы это удалось, нужна не только поддержка государства, которой у нас совсем нет, но и чтобы было больше приходов, чтобы к этому стремилась больше верующих желающих. Нужно то, что имеет Украина, а мы только приходим к этому пониманию. Но когда будет воля Божья, то все произойдет и у нас», - надеется отец Леонид.

Белорусская автокефальная православная церковь была зарегистрирована в 1922 году и официально действовала от 1927 года, а потом постепенно перешла в подполье, претерпела репрессии. Была восстановлена на территории оккупированной Беларуси в 1942 году и после освобождения от фашистских захватчиков и снова перешла в подполье. В 90-х годах прошлого века в Беларуси начали восстанавливаться приходы БАПЦ. Одним из первых появился приход Святой Евфросинии Полоцкой, в котором настоятелем является отец Леонид.