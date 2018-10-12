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Желько Комшич: Нужно как можно быстрее интегрировать Балканы в ЕС

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  • 12.10.2018, 19:58
Желько Комшич

Член боснийского президиума опасается влияния России на Балканах.

Член коллегиального президиума Боснии и Герцеговины (коллективного главы государства) от хорватской общины Желько Комшич опасается усиления влияния России и Турции в балканском регионе. Поэтому он уверен, что будущее его страны должно быть связано с Европейским Союзом и НАТО, заявил Комшич в пятницу, 12 октября, в интервью Deutsche Welle.

"Наш путь должен вести на Запад, имею в виду НАТО и ЕС. Это единственное разумное решение не только для Боснии и Герцеговины, но и для других стран Западных Балкан, - подчеркнул 54-летний боснийский хорватский политик. - Связывать себя в этот исторический момент с востоком или юго-востоком (Россией и Турцией. - Ред.) - не является ни разумным, ни прагматичным решением".

По словам Комшича, уже входившего в состав боснийского президиума в 2006-2014 годах, Евросоюз не должен упустить "стратегически важную возможность" заполнить вакуум, ему следует "как можно быстрее интегрировать в объединенную Европу" весь регион.

В свою очередь вошедший в президиум Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик заявлял, что намерен добиваться сближения страны с Москвой и Белградом. Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Додик перед выборами посетил президента РФ Владимира Путина, который открыто поддержал его кандидатуру.


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