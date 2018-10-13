Антон Сарока: Буду стараться доказывать свою состоятельность 13.10.2018, 12:49

Антон Сарока

Белорусский футболист рад, что забил гол в матче с Люксембургом.

Нападающий сборной Беларуси Антон Сарока поделился мнением после победы над командой Люксембурга (1:0), рассказав в том числе об адаптации в "Локерене".

- Был очень рад, что забил гол. Серьезно настраивались на эту игру. Хорошо, что победили. И не важно, кто забьет.

Физически ощущаю себя очень хорошо. 10 дней назад провел целый матч на Кубок. Потом выходил на замену. В последней игра клуба не участвовал. Но ничего страшного. Буду стараться доказывать свою состоятельность. Я ехал в "Локерен", чтобы закрепиться. Думаю, со временем все придет.