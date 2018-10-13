В столице поставят конный памятник Глебу Менскому 13.10.2018, 17:41

Князь стремился объединить вокруг себя минские и полоцкие земли.

В столице поставят конный памятник князю Глебу Менскому, сообщает агентство “Минск-Новости" со ссылкой на председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича.

Заявки на участие в конкурсе подали 17 авторов. Среди членов жюри специалисты из разных областей — скульпторы, архитекторы, историки, искусствоведы. Уже решено, что памятник должен появиться в Верхнем городе, напротив Кафедрального собора.

Перед авторами также ставят задачу органично вписать новую скульптурную композицию в городскую среду. Предположительно, памятник поставят в Верхнем городе в следующем году. Как раз 13 сентября 2019 года исполнится 900 лет со дня смерти Глеба Менского.

Этот князь происходил из полоцкого рода Рогволодовичей и был праправнуком княгини Рaгнеды. Прославился тем, что во время его правления в Менске появилась первая каменная церковь.

Также отметился защитой города от наступления южнорусских князей. Он стремился объединить вокруг своего Менского княжества полоцкие земли, а также земли других княжеств. Во время одного из походов на смоленские и новгородские волости попал в плен. Его отвезли в Киев, где князь Глеб и умер в тюрьме.