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Московская церковь потеряла Украину

  • Виталий Портников
  • 13.10.2018, 17:47

Тлетворное влияние «русского мира» начнет сжиматься, как шагреневая кожа.

Решение Синода Константинопольского патриархата о восстановлении своей канонической территории в Украине и снятии анафемы с предстоятелей украинских церквей - не менее историческое событие, чем грядущее предоставление автокефалии единой Украинской поместной церкви.

Потому что это решение не просто восстанавливает каноническую территорию Константинопольского патриархата. Оно еще и демонстрирует, что Московская церковь для Украины - чужая. Это решение не просто снимает анафему с предстоятелей. Оно квалифицирует саму эту анафему как политическое решение московских церковников, напоминает, что РПЦ - не столько церковь, сколько инструмент в руках российских правителей.

И оно избавляет прихожан украинских церквей от сомнений: а в те ли церкви они ходят, "настоящие" ли они? Константинопольский патриарх подтвердил то, что ни один московский священник никогда уже не сможет опровергнуть: настоящие. И УПЦ Московского патриархата отличается от них только одним - тем, что эта чужая церковь, церковь не для Бога, а для Путина.

Верующие, которые все ещё посещают церкви УЦП МП, вскоре это поймут - если еще не поняли. И влияние этой церкви - а вместе с ним и тлетворное влияние "русского мира" - начнёт сжиматься, как шагреневая кожа.

Но винить в этом московские церковники и их политические кураторы и бизнес-партнеры из Кремля могут только самих себя, а никак не Константинополь. Никто не мешал РПЦ еще в начале 90-х по предложению митрополита Филарета предоставить Украинской церкви автокефалию и самостоятельно убедить в легитимности такого решения Константинопольский патриархат и другие православные церкви. Но Москва предпочла раскол уважению к стремлению миллионов украинских православных.

Никто не мешал РПЦ поддержать попытки митрополита Владимира в начале нового тысячелетия придать УПЦ МП национальный характер, отмежеваться от Москвы, получить автокефалию уже для этой церкви. Но в Москве предпочли заблокировать этот процесс, более того - с помощью своих агентов в украинском руководстве во главе с "православным рецидивистом" Януковичем и не менее православным миллиардером Вадимом Новинским изолировать больного митрополита от его соратников и паствы.

Никто не мешал РПЦ уже сейчас разрешить митрополиту Онуфрию присоединиться к процессу предоставления автокефалии Украинской церкви, что гарантировало бы УПЦ МП большинство голосов на предстоящем объединительном соборе и сделало бы Онуфрия первым главой этой новой поместной церкви. Но в Москве предпочли опереться не на здравомыслящую часть священников УПЦ МП, а на "попов в "мерседесах" и все того же православного миллиардера.

Предпочли пугать нас "расколом в мировом православии", который опасен не для мирового православия, а только для самих московских раскольников.

Трудно сказать, чего больше в этих алогичных решениях - гордыни, неуважения к людям, презрения к украинскому народу и его государству, самой элементарной глупости, в конце концов.

Но, как мне кажется, самая главная причина - отсутствие у московских церковников и их политических покровителей веры и любви. А все остальное - следствие этого отсутствия.

И в этом нет ничего нового. Когда Господь хочет покарать зло, он лишает его веры и разума.

Даже когда зло наряжается в рясу.

Виталий Портников, "Эспрессо"


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