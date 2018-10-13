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Писатель Феррацци: Бедность – это образ мышления

  • 13.10.2018, 18:15

Плохие материальные условия в семье не должны становиться препятствием для талантливой молодежи.

Даже люди с низким достатком имеют шанс пробиться наверх или обеспечить будущее своих детей, для этого необходимо видеть перспективу и обладать смелостью. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента издания "ГОРДОН", сказал гость киевского Olerom Forum One американский писатель и нетворкер Кейт Феррацци.

Он привел в качестве примера историю собственного детства. Его мать работала уборщицей, а отец занимал низкооплачиваемую должность на сталелитейном заводе.

"Однажды во время перерыва он пошел в офис главы компании. И вежливо попросил помощника дать ему возможность две минуты поговорить с боссом. Это вообще-то не принято в Соединенных Штатах, бедные люди не ведут себя столь дерзко, – отметил Феррации. – Но глава компании согласился уделить отцу две минуты. И тот сказал: "У меня есть сын, он очень умный, и я не хочу, чтобы он работал так же тяжело, как я".

Спустя месяц босс отца устроил маленького Кейта в частную школу, где учились только дети богачей, и это дало старт его карьере.

"Мне повезло, но удача стала плодом смелости отца. Бедность – это образ мышления. Мой отец был с экономической точки зрения беден, но обладал видением перспектив своей семьи. Это не всегда срабатывает. Но мой отец говорил: никогда не бойтесь спрашивать. Худшее, что может случиться, – вам скажут "нет", – подчеркнул автор бестселлеров.

По его словам, это философия, позволяющая реализовать потенциал способных детей, действует во всем мире.


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