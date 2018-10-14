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Власть дилетантов

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  • Виталий Портников
  • 14.10.2018, 8:11
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Так всегда бывает, когда государством начинает управлять смычка подполковников с бандитами.

Авария "Союза" - еще одно свидетельство усугубления депрофесионализации Российского государства как такового. Так всегда бывает, когда государством начинает управлять смычка подполковников с бандитами - почему то, что мы неоднократно видели в странах Африки, должно сейчас развиваться иначе?

Вначале новые правители еще прислушиваются к советам профессионалов. Но потом они окончательно убеждаются в собственной гениальности, в том, что не боги горшки обжигают. Они начинают расставлять на ключевые должности таких же неумех, таких же дилетантов, как они сами - а причины неудач видеть в диверсиях и вредительствах, в том, что американцы просверливают дырки в "Союзах".

Дмитрий Рогозин был вполне на своем месте, когда разыгрывал роль вождя "национальной оппозиции", глашатая интересов обиженных русских - нормальная работа агента средней руки. Но когда человека его уровня и квалификации отправляют руководить военно-промышленным комплексом, а потом "Роскосмосом" - крах неизбежен.

Дмитрий Устинов, с которым так любили сравнивать Рогозина, все же имел профессиональное образование. Более того, такие, как Устинов, смогли появиться во власти именно потому, что Сталин убедился в недееспособности тогдашних комиссаров Рогозиных и всех их перестрелял.

Но Рогозину судьба его предшественников не грозит. И не потому, что Путин не кровожаден. А потому, что Путин тоже непрофессионален.

Виталий Портников


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