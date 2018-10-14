СМИ: Московский патриархат утратил право на управление церковью в Беларуси 13 14.10.2018, 8:57

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Московская Патриархия в скором времени будет контролировать только свою штаб-квартиру в Чистом Переулке.

Позиция Синода Вселенского патриархата об автокефалии для украинской церкви и, самое главное, об отмене патриаршей грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, наносит сокрушительный удар по положению РПЦ не только в Украине, но и в других постсоветских странах. Так в БПЦ (Белорусская Православная Церковь Московского Патриархата), уже звучат голоса о том о том, что отмена решения 1686 года также лишают РПЦ прав и на управление Белорусской церковью. И, судя по всему, скоро голоса эти будут звучать все громче, пишет издание «Русский монитор».

Ведь с точки зрения Константинополя – после того, как Синод Вселенского Патриархата постановил, что грамота 1686 года утратила силу, она утратила силу не только для Киева, но и для Минска. Так как, в 17 веке, Киевская Митрополия, находясь в составе Речи Посполитой включала в себя и территорию Беларуси.

Более того, скорее всего – тектонические процессы в церкви, начавшиеся с Украины как цунами прокатятся и по другим постсоветским странам, которое, в конечном итоге, придет и в Россию

Между тем, по нашим данным, недовольство действиями церковных властей РПЦ растет и среди мирян и священников в самой России. В упрек церковным властям ставится непотизм, стремление к личной роскоши, к «золочению куполов и алтарей» в ущерб евангелизации, а также фактическое сращивание церковных и государственных структур, что вызывает все большее раздражение у населения. В том, что касается ситуации с автокефалией для УПЦ, также ставится неудовлетворительная оценка «отцам-командирам» Церкви. В частности подчеркивается, что «патриарх Кирилл и митрополит Иларион продемонстрировали полную неспособность управлять кризисными процессами».

Близкие к церкви эксперты уверены, что как только начнет слабеть центральная власть (а это представляется неизбежным в обозримом будущем) в России снова начнется парад церковных суверенитетов: ситуация, которая уже была в начале 90-х годов, однако с учетом того, что благодаря деятельности Патриарха Кирилла, превратившего Патриархию в своего рода «комитет по духовным делам при правительстве РФ», авторитет РПЦ, среди рядовых прихожан гораздо ниже, чем это было сразу после распада СССР, поэтому этот процесс будет носить гораздо более массовый характер. И нет никаких сомнений, что в тот момент, когда РПЦ лишится админресурса, начнется массовый переход уже российских приходов РПЦ под начало Константинопольского Патриархата, как это мы видим, в частности, на территории Эстонии, где с 1996 года параллельно сосуществуют Московская и Константинопольская церковные юрисдикции.

Тем временем стало известно, что в случае если РПЦ выполнит свою угрозу и приостановит евхаристическое общение с Константинополем, то греческая церковь наложит запрет на посещение Афона для клириков и мирян РПЦ.