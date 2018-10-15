Трамп: Генерал Мэттис – хороший парень, но в какой-то момент все уходят 1 15.10.2018, 7:59

Джеймс Мэттис

Президент США прокомментировал информацию о возможной отставке главы Пентагона.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News 14 октября заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис не говорил ему о планах оставить эту должность. Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Мэттисом, сообщает gordonua.com.

"Он мне об этом не говорил [что собирается уходить]. Может быть, так оно и есть. Я думаю, что он вроде демократ, если вы хотите узнать правду. Но генерал Мэттис – хороший парень. Мы хорошо ладим. Он может уйти. Я имею в виду, что в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", – сказал Трамп.

Мэттис занял пост главы Пентагона 21 января 2016 года, когда его кандидатуру утвердил Сенат. Разговоры об отставке Мэттиса появились после публикации отрывков из книги журналиста Боба Вудворда "Трамп. Страх в Белом доме". Там, в частности, говорилось, что после одного из совещаний с президентом глава Пентагона заявил, что тот понимает международную политику "на уровне пяти- или шестиклассника".

Колумнист The Washington Post Джош Рогин 5 сентября написал, что в Белом доме ожидают отставки Мэттиса в ближайшие несколько месяцев. По словам неназванного чиновника администрации президента США Дональда Трампа, сейчас активизировались обсуждения, кто может заменить Мэттиса.

18 сентября Мэттис заявил, что разговоры о его возможной отставке не стоит воспринимать всерьез.