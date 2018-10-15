Великая схизма-2018 или только битва за Беларусь? 2 Андрей Илларионов

15.10.2018, 9:22

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

При неизбежной смене режима встанет вопрос и об автокефалии Белорусской православной церкви.

Сегодняшний день – 15 октября 2018 г. – может войти в мировую историю. Как дата начала третьего Великого раскола. Наряду с 16 июля 1054 года, расколовшим христиан на восточную и западную церкви, и с 31 октября 1517 г., расколовшим западное христианство на католиков и протестантов.

Старт новому расколу может дать сегодняшнее чрезвычайное заседание Синода РПЦ, собирающееся «адекватно и жестко» ответить на решения Синода Константинопольского патриархата от 11 октября. Судя по комментариям и настрою власти – как духовной, так и светской (см. полуночное заседание Совета безопасности России от 12 октября), пленных, похоже, решено не брать. Вероятность объявления анафемы Вселенскому патриарху Варфоломею и официального разрыва с Константинополем выглядит далеко не нулевой.

Спрашивается: в чем причина возможного раскола?

Среди пяти пунктов Коммюнике Синода Вселенского патриархата от 11 октября, кажется, самым болезненным для Москвы является не столько снятие анафемы руководителям украинских церквей, даже не столько начало предоставления автокефалии УПЦ, сколько отмена решения 1686 года: «Аннулировать юридическое обязательство Синодального письма 1686 года».

Как известно, Синодальное письмо Константинопольского патриархата 1686 года передавало Московскому патриарху не только право на хиротонию Киевского митрополита, но и контроль над территорией всей Киевской митрополии:

«...да святейшая епархиа Киевская будет подлежащая святейшему патриаршескому престолу великого и богоспасаемого града Москвы...»

Иными словами, решение Синода Вселенского патриарха от 11 октября 2018 года возвратило ситуацию на 332 года назад, то есть вывело всю территорию Киевской митрополии из-под юридического контроля Московской патриархии. Следует заметить, что в состав Киевской митрополии по состоянию на 1 июня 1686 г. входили следующие епархии, находившиеся большей частью в границах бывшей Речи Посполитой: Холмская, Перемышльская, Львовская (Галицкая), Луцкая, Владимир-Волынская, Киевская, Белгородская, Черниговская, Брестская, Туровская (Турово-Пинская), Полоцкая, Оршанская и Мстиславско-Могилевская (Белорусская), Смоленская, Брянская.

Сайт православной энциклопедии, работающий по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, напоминает:

«...в 1686 году Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Московского патриарха. Этот акт вынуждено было признать и польское государство. Король Ян III Собецкий, скрепляя своей подписью «Вечный договор» с Москвой, подтвердил, что все православные епархии, находящиеся на территории Речи Посполитой, остаются в ведении митрополита Киевского, который отныне находился под омофором патриарха Московского».

Указанное Синодальное письмо в течение столетий играло исключительную роль в обосновании стратегической кампании по установлению Русским царством, Российской империей, СССР политического контроля над всеми «каноническими территориями» Московского патриархата. Три раздела Речи Посполитой Екатерина II оправдывала своими претензиями на «дедовское наследство», проистекавшее якобы из подчиненности православных прихожан бывшей Киевской митрополии Москве. В 1912 г. на территории, вырезанной из привислинских губерний (Царства Польского), была создана мельчайшая (и по площади и по численности населения) губерния Российской империи – Холмская – только для того, чтобы иметь административное соответствие Хелмской епархии. Вступление России в Первую мировую войну было обусловлено не только и не столько защитой Сербии, сколько возможностью установить, наконец, контроль над православной Галицией.

В настоящее время территории бывших Холмской и Перемышльской епархий находятся в составе автокефальной Польской православной церкви (в соответствии с решением Константинопольского патриархата 1924 г.).

Террритории бывших Львовской, Луцкой, Владимир-Волынской, Киевской, Белгородской, Черниговской епархий относятся к территории современной Украины. При нынешних настроениях светской и духовной власти в Киеве после четырех с лишним лет кремлевской войны против Украины это означает, что для Московского патриархата эти земли безвозвратно утрачены.

Что касается территорий бывших Смоленской и Брянской епархий, расположенных в пределах нынешней Российской Федерации, то перспектива переподчинения их Вселенскому патриарху, независимо от мнения Фанара, в ближайшее время им не грозит.

Однако совсем другая ситуация складывается с территориями четырех бывших епархий Киевской митрополии – Брестской, Туровской, Полоцкой, Мстиславско-Могилевской, находящихся в границах современной Беларуси. Отмена Синодального письма 1686 года означает юридическое возвращение территорий этих епархий к статусу, существовавшему на 1 июня 1686 г., то есть под начало Константинопольского патриарха.

Для Московской патриархии и Кремля это означает не только утрату еще полутора тысяч приходов и миллионов прихожан, но и де-факто согласие с окончательным крахом планов создания тысячелетнего православного рейха, влажными мечтами о котором с нами время от времени делится национальный лидер.

Понятно, что фактическая реализация автокефалии для Беларуси сегодня не выглядит слишком реалистичной, хотя и не полностью невозможной. Однако при неизбежной смене беларуского политического руководства, постепенных изменениях в настроениях беларуского общества вариант получения официальной автокефалии Беларуской православной церковью и переподчении ее Вселенскому патриарху может вполне встать в повестку дня.

Очевидно, перспективы именно такого рода вынудили патриарха Кирилла спешно мчаться в Минск и проводить именно там первое в истории РПЦ за пределами России чрезвычайное заседание Синода.

Именно такого рода перспективы заставили Путина 12 октября вылететь в Беларусь для срочных переговоров с Лукашенко.

Именно они привели к проведенному вне обычного графика заседанию Совета безопасности России, на котором обсуждалась возникшая ситуация «после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве».

Видимо, именно они заставили и российское правительство внезапно задуматься о возможности предоставления Беларуси нового кредита в 630 млн.дол.

Ускоряющиеся события последних дней начинают напоминать то, что происходило пять лет тому назад, – с лихорадочными действиями Москвы по противодействию подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, угрожающей кремлевской риторикой, 3-миллиардным займом-взяткой Януковичу.

Сегодня мы знаем, чем закончилась кампания 5-летней давности.

Не ждет ли нас повторение пройденного?

Андрей Илларионов, livejournal.com