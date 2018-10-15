Путин боится Ингушетии 15.10.2018, 10:35

2,648

Нормально, Владимир!

В интересном интервью журналиста «Эха Москвы» Владимира Варфоломеева с президентом Ингушетии Евкуровым, есть место, посвященное тому, как Путин рекомендует Евкурову относиться к митингующим в Ингушетии:

«Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы. И когда я сказал, … он сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии». Это мне Владимир Владимирович лично сказал».

То есть, согласно сказанному Евкуровым, в Ингушетию Путин звонит (что правильно). Президенту Ингушетии Путин рекомендует «никаких силовых действий» (что тоже правильно), пишет телеграм-канал «СерпомПо».

А что в Москве и других городах 5 мая и 9 сентября? С протестами «он нам не царь» и против пенсионного грабежа? Как здесь со звонками Путина региональным начальникам и своим министрам? С рекомендациями «никаких силовых действий и с людьми надо методами языка, демократии»?

Вывод можно сделать один – применять силу в Ингушетии против собравшегося народа Путин боится, а в Москве, Санкт-Петербурге, других российских городах – нет. Здесь это нормально. Здесь ничего страшного – бей, задерживай и никаких «методов языка», здесь метод дубинки – лучший.