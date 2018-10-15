СМИ: В головах белорусского клира происходит революция 7 15.10.2018, 11:10

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Фото: «Радыё Свабода»

Многие священники в Беларуси критикуют позицию Московского патриархата.

Синод Русской православной церкви в Минске проходит в исторический момент для православия в регионе. После того как Украинская церковь получит независимость из рук Вселенского патриархата, на то же по праву может рассчитывать и Белорусская, пишет «Наша Нива».

На фоне Украины идея о белорусской автокефалии, которая еще год назад казалась чем-то фантастическим и поэтому недискуссионным, приобретает вполне осязаемые формы.

В головах белорусского клира происходит революция, в это же время патриарх московский прилетает сюда чтобы обозначать территорию и погрозить украинскому православию, которое считает «своим».

Насчет патриарха Кирилла (Гундяева) в церковных кругах Беларуси злословят: если ты называешь Украину своей территорией, то почему тогда боишься туда приехать?

«Было бы логично, если бы в Константинополе Кирилл обсудил с Варфоломеем [Вселенским патриархом — Ред.], как вместе выдать Украине Томос — это позволило бы Москве сохранить лицо. А что он сделал вместо этого? Доказывал Варфоломею, что украинская нация — новообразование, а потому и церковь должна подчиняться Москве. Это стыд», — говорит наш источник в церковных кругах.

Кстати, в Синоде РПЦ мало что нет ни одного человека, который бы защищал белорусскую позицию, там вообще нет ни одного белоруса. Православные Беларуси представлены там рязанским митрополитом, который за четыре года ни разу не продемонстрировал эволюции своих взглядов.

Нет причин думать, что когда-то в будущем он станет для белорусов «своим».

Здесь Павел (Пономарев) продолжает заниматься тем, чем занимался в США, Израиле или Австрии — продвигает интересы Москвы.