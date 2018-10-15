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Против Навального возбудили новое уголовное дело

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  • 15.10.2018, 13:25
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Алексей Навальный

(обновлено) Заявление на политика написал бывший сотрудник МВД.

В отношении Алексея Навального завели уголовное дело, сообщил политик в своем блоге.

«Сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу», — сказал он.

По словам Навального, заявление на него написал Павел Карпов — бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского».

Дело завели по пятой части статьи 128.1 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

1 июня 2016 года дома у политика провели обыск и изъяли всю технику. В тот день Навальный выразил уверенность, что его осудят и он получит еще одну уголовную судимость.


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