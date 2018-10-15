Страна стремительно катится в «Гондурас» 1 Александр Обухович

15.10.2018, 13:34

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Александр Обухович

Программа выхода из кризиса пока реальна.

Экономическая политика любого государства - и Беларусь не исключение - с трудом поддается логике. Во времена кризисов - особенно. Поскольку так или иначе задевает интересы разных групп населения. Которые в той или иной мере воздействуют на правительство.

Проблема в том, что социально-политическая стабильность любого государства основана на согласии основной массы населения с принципами проводимой политики. А кризис может заставить эти принципы менять, изыскивая новый консенсус.

Вот и для Беларуси, как и для очень многих стран, пришла такая пора. И экономика, и социальная структура страны за время независимости изменились кардинально. А тут еще и мировой кризис перепроизводства, и новый этап научно-технического прогресса (НТП) с его цифровизацией и роботизацией подошел. А мы и в менталитете значительной части населения, и в структуре экономки, и в социальной структуре, с помощью «белорусской модели» так и застряли в «совке».

И не мы одни. Проблема - общемировая. Крайние формы внутренний конфликт, вызванный социальными последствиями как кризиса перепроизводства, так и новым этапом НТП, принял в Украине. Где значительная часть населения Донбасса («вата» или «ватники») отказалась идти в «европейский рай», поскольку не видели там себе места.

С другой стороны, продвинутая часть населения хотела реформ по европейскому образцу, не задумываясь о том, что в такой новой украинской экономике места «вате» точно не будет. Для полноты в разборку влезли фашиствующие «необандеровцы» (крестьяне, жители малых городов, молодежь) и националистически настроенная интеллигенция. Которые, впрочем, сами не ведали, что творили.

Общее требование «ваты» - государство обязано обеспечить им привычный образ жизни. Во многом эти социальные слои - те же, что привели в свое время к власти Гитлера, Муссолини и им подобных.

В основном, крестьяне, низкоквалифицированные рабочие, мелкие клерки, лавочники. Малообразованные, не способные организоваться в политическую силу, все свои надежды они связывают с выбором вождя. И их - большинство почти в любой стране. И им, вообще говоря, нет дела до того, что НТП и глобализация объективно уничтожают их привычные рабочие места, что мировой кризис перепроизводства привычными кейнсианскими методами купировать не удалось, что новая техническая база требует совсем другой структуры рабочей силы, что новые технологии и логистика уничтожают привычные формы малого бизнеса. Они видят одно «лекарство» от всех этих бед: «Государство обязано!».

В Беларуси мы имеем ту же картину. «Социальный контракт», неформально действовавший в стране до 2010г., подразумевал, по сути, гарантированный государством некий минимальный доход (сначала - «чарка и шкварка», потом - как идеал - «по 500») и право подрабатывать, как удастся. Сформировав «серую экономику», массой выезжая на заработки в Россию, население (большей частью - та же «вата») удовлетворилось такой системой, не сильно интересуясь ни политикой, ни тем, как власть хозяйствовала. Кому было тесно - уезжал в Россию или на Запад, стремительно размывая имеющийся в стране человеческий капитал.

В 2011г. «белорусская модель» обанкротилась. Без систематического залезания в долги власть и этот, минимальный, социальный контракт выполнить уже не могла. Но признать это духу не хватило. Лезли в долги, гробили остатки экономического потенциала, терроризировали бизнес. Не помогло: экономика продолжала деградировать, часть предприятий и часть СПК на селе просто легли. Усилилась эмиграция и бизнеса, и квалифицированных кадров. Страна стремительно катится в «Гондурас».

Нет смысла вновь повторять список тех мер, которые необходимы, чтобы вывести страну на траекторию развития. Уже не раз о них писал. В любом случае это - не «волшебная палочка», для вывода потребуются годы упорной работы. Да еще перед этим поставить заслон нашим мародерствующим чиновникам. В любом случае это - формирование новой экономики, поскольку существующая для своей реанимации требует заведомо непосильных для страны затрат. И эта работа имеет социально-политический аспект.

Денег мало, и рассчитывать на иностранный капитал не приходится. Во-первых, он идет только в высокорентабельные проекты, выводя из страны ресурсы в виде дивидендов и дешевой продукции. Во-вторых, все развитые страны озабочены сохранением у себя рабочих мест, организуют препятствия их выводу.

В-третьих, пока не ясна судьба «cоюзного государства» и доступа наших предприятий на российский рынок. А собственными силами строительство новой экономики будет идти не очень быстро. Любая программа строительства новой экономики будет включать создание при господдержке новых предприятий на современной технической базе. Но, кроме проблем с поиском сбыта, они требуют не так много рабочих мест. А существующая экономика деградирует быстро.

Длительное время в стране будет очень заметная безработица. Будет некоторое количество (надеюсь, растущее) относительно современных предприятий с приличной зарплатой и соцпакетом. И множество медленно умирающих предприятий низкого технического уровня. С непригодной для современного производства рабочей силой. И нельзя допустить, чтобы накопления современных предприятий расходовались не на создание новых, а на поддержание обреченных.

Показателен пример Орши. Предприятие, где Лукашенко нашел «крыс и презервативы», «повесили» на успешное. Которое заставят заплатить $250 тыс. только за придание корпусам приличного вида. Речь не идет о создании рабочих мест, формировании пакета заказов. Только о внешнем виде корпусов.

Такого рода программа выхода из кризиса пока реальна: еще не все кадры разбежались, есть и некоторое количество современных станков. Но возникает вопрос: а как к таким программам отнесется наша «вата»? Не кинется ли искать нового «волшебника», который и «заводы запустит», и зарплату среднюю на $1 тыс. выведет? Как политически обеспечить реформы?

Александр Обухович, «БелГазета»