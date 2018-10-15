РПЦ – это просто отдел ЦК КПСС по идеологии 3 Дмитрий Гудков

15.10.2018, 14:25

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Дмитрий Гудков

Какой там Христос, какие там гуманистические идеалы, какая там вера.

Я бы не обращал внимания на вопрос украинской автокефалии: какая, в конце концов, в XXI веке разница, кому подчиняются люди в костюмах по моде исчезнувшей полтысячи лет назад империи? Не обращал бы – если бы не одно «но»: именно эту самую автокефалию власть сейчас, боюсь, будет использовать против нас с вами. Ну а что? Рейтинг Путина упал, война с Украиной на точке замерзания, Трамп категорически не наш, от спорта несет мочой – и где, как ни в Церкви, найти сейчас очередные резервы для мобилизации подведомственного населения? Так что ждите усиления клерикализма.

Это сейчас никого не волнует судьба гражданина Гундяева – а завтра нам объяснят. Включат излучатели по полной программе. Говорят, минувшим вечером зомбоящик уже сделал подход к снаряду и устами депутата заявил, что «мы наблюдаем духовное продвижение НАТО на восток».

И ведь не откажешь в извращенной логике. Константинополь – это Стамбул, Стамбул – Турция, Турция – НАТО… Дедка за бабку, бабка за внучку – вот и до мышей докатились.

В 2013 году Крым никого не интересовал, но прошло несколько месяцев – и все мы обогатились знанием о «священной Корсуни» и прочей средневековой хтони. Думаете, в Кремле и его филиале – Чистом переулке – не смогут повторить? Ведь даже воцерковленные прихожане не понимают всех тонкостей «канонического права» – а скоро, засекайте, у нас у всех от зубов будут отскакивать разнообразные Трулльские соборы.

Конечно, трудно предположить, какую новую подлянку готовит власть. Вроде и православия в школах уже хоть отбавляй, и чувства верующих в Уголовном кодексе прописаны, и Минобороны собирает деньги на храм цвета хаки. Но опыт показывает, что это только на хорошее у власти не хватает ума. А как что опасное, кровавое, из эпохи динозавров – так за этим не заржавеет. Не буду придумывать и подсказывать, благо там читают.

Почему Путину так важна РПЦ, почему христианнейший Песков уже пообещал отстаивать интересы православных на Украине (от кого, кстати, отстаивать, от других православных? Даешь религиозные войны?)? Да потому что РПЦ – это просто отдел ЦК КПСС по идеологии. Среднестатистическая проповедь Гундяева и каждого первого из его митрополитов – это завывания про «не допустим Майдана», «нет власти не от бога» и «надо молиться, а не на митинги ходить». Очень удобная повестка.

Какой там Христос, какие там гуманистические идеалы, какая там вера. Два года назад вот этот же самый человек в белой шапке со складным крестиком открытым текстом сказал: «не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей - сегодня время сплочения всех здоровых сил, и церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации».

Мол, конец света близок: надо «затормозить наше сползание в бездну окончания истории». Ау, товарищ, это называется Второе пришествие. Вы с перевыборами Путина не перепутали?

Самое обидное, что Церковь в России могла бы быть полезным социальным институтом: продвигать благотворительность, умягчать нравы, поднимать голос в защиту заключенных, милость к падшим призывать. Но вместо этого там очередная вертикаль власти, по которой деньги текут снизу вверх и чудесным образом превращаются в часы и яхты.

Так что не надо радоваться ни автокефалии, ни автосардинии. Нас с вами тоже будет трясти, когда в ответ Кремль привычно разбомбит Воронеж. Еще бы – такой повод.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»