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Мудрое решение взбесило Кремль

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  • Виталий Портников
  • 15.10.2018, 15:49
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Виталий Портников

Настоящий сеанс российского саморазоблачения.

После обнародования решения синода Вселенского патриархата о восстановлении канонического территории в Украине и снятия анафемы с украинских церковных иерархов председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (Московского патриархата) архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что анафему нужно наложить на самого Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом пишет Виталий Портников на сайте «Радио Свобода».

Трудно сказать, чего в этом заявлении церковного пропагандиста больше — гордыни, невежества, восхваление. Пресс-секретарь несуществующей, по сути, церкви — ведь УПЦ (МП) никакая не церковь, а только автономная с имущественной точки зрения часть другой церкви — Российской — предлагает наложить анафему на Вселенского патриарха! Но в православном мире не существует института, способной принять такое решение — за исключением, разумеется, Синода Константинопольского патриархата. При этом все решения, которые так не нравятся архиепископу Клименту (Вечери), принял именно этот Синод!

Понять раздражение российских церковников в Украине, собственно Московского патриархата и политиков в Кремле, абсолютно невозможно — если, конечно, не думать при этом о политике. В Москве могли бы осудить решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви — но тогда, когда это решение будет.

Пока же Синод Константинопольского патриархата вернул в лоно канонического православия миллионы людей, которые были с этим каноническим православием в расколе. Что должен чувствовать настоящий верующий, который заботится о спасении своих братьев по вере, о верности их таинств? Радость. Что чувствуют в Москве и в УПЦ (МП)? Раздражение. Имеет настоящего православного беспокоить, что преодоление раскола в мировом православии идет не от одной из поместных православных церквей — Российской, а от самой Вселенской церкви — матери-церкви и для Украины, и для Москвы? Нет, не имеет. Но Кремль, РПЦ и иерархов УПЦ (МП) это не просто возмущает — они угрожают расколом в православии. Так почему же?

А потому, что их, похоже, интересует исключительно политический контроль над Украиной и ее гражданами с помощью любых инструментов, в том числе и церковных. И когда один из таких инструментов контроля становится непригодным, его настоящие владельцы начинают возмущаться и угрожать со всех телевизионных экранов.

Благодаря мудрому решению Синода Константинопольского патриархата мы стали свидетелями настоящего сеанса российского саморазоблачения.


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