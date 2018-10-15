Лев Марголин: Жирные времена для белорусской экономики ушли навсегда 15.10.2018, 17:48

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Мы никуда не денемся от реформ.

Четыре встречи провели Лукашенко и Путин за последние два с половиной месяца. Но клубок двусторонних претензий и не думает распутываться.

Результаты затяжного переговорного марафона комментирует экономист Лев Марголин, пишет «Магілёўскі Рэгіён».

– Серия атак белорусской стороны на Россию практически закончилась ничем. Москва не сильно и возражала против поставок нефти; после начала налогового маневра Россия просто идет своим путем, каждый год откусывая от беларуского пирога по кусочку. Единственное, что можно записать в актив официального Минска, – 200 миллионов кредита Евразийского банка развития.

– Его обещали еще год назад…

– Верно, обещали. Но поступление этого транша подвисло, поскольку никаких условий Минск не выполнял и выполнять не собирается. Видимо, транш ЕФСР и стал той ложкой меда, которая призвана подсластить бочку дегтя.

Еще Россия раз показала: даром кормить никого не хочет, не будет и не в состоянии.

– Россия ввела запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года. Как этот шаг скажется на белорусской экономике?

– Думаю, Минск понесет достаточно существенные потери, пускай и не критические. Ясно, что поставки нефтепродуктов Минск использовал для реэкспорта, выигрывая на ценах, таможенных пошлинах и так далее. Попытка реэкспортировать то, что нам не принадлежит, началась еще несколько лет назад с «растворителей-разбавителей», не удалась.

Обратите внимание: запрет введен только до конца 2019 года, думаю, это еще одна пилюля-подсластитель: если цены на нефтепродукты останутся несопоставимыми с европейскими, скорее всего, запрет продлят; если за это время цены на нефтепродукты в России и Беларуси подрастут, приблизятся к европейским, – тогда, возможно, и снимут запрет.

– Какова судьба перетаможки?

– Если введен запрет на нефтепродукты, значит, вопрос о реэкспорте отпадает, следовательно, то и компенсировать нечего. Думаю, этот вопрос сам по себе постепенно отомрет.

Именно белорусская сторона ставила вопрос о перетаможке: давайте все равно будем реэкспортировать нефтепродукты, определенную сумму будем возвращать, поделимся, но сказано четко: нет, никакого реэкспорта. Сами производите. И скажите еще спасибо, что загружаем белорусские нефтеперерабатывающие заводы, тем самым давая возможность зарабатывать на экспортной пошлине.

Ведь Россия ежегодно поставляет порядка 24 миллионов нефти – это намного больше, чем необходимо для внутреннего потребления Беларуси. Думаю, в личных разговорах прозвучало: будете упираться, и здесь краник перекроем. Все понимают: белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на экспорт.

– Кредит в миллиард долларов, который просит Минск у России, тоже повис?

– Повис, повис.

– Давайте заглянем немного вперед: удастся ли официальному Минску пробить экономические требования либо это мартышкин труд?

– Жирные времена уже ушли. И никуда мы не денемся от реформирования экономики. Либо так и будем телепаться с ростом ВВП в 1,5-2% в год и средней зарплатой в пределах 400 долларов. Ситуация показывает: как только зарплата приближается к 500 долларов, тут же падает белоруский рубль и средняя зарплата в долларовом исчислении откатывается назад.

– Значит, зарплата 500 долларов уже стала показателем грядущих экономических катаклизмов?

– Безусловно. Сейчас власти будут говорить больше про тысячу рублей, это более реально. Но как только зайдет разговор про 500 долларов – начнется откат. Без реформирования экономики даже эта не очень впечатляющая вершина для нас недоступна.