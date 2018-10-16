Лукашенко о коррупции среди чиновников: Все повязаны 5 16.10.2018, 12:23

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Диктатор рассказал премьеру о схемах коррупции в посредничестве.

Лукашенко требует активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня премьер-министру Сергею Румасу, передает БелТА.

Касаясь проблемы посредничества, Александр Лукашенко обратил внимание, что она часто становится основой для коррупционных схем. «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает — у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают», — сказал Лукашенко.