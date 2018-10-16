Порошенко: РПЦ поставила себя на путь самоизоляции 1 16.10.2018, 13:10

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Петр Порошенко

Московский патриархат показал свою полную зависимость от Кремля.

Русская православная церковь стала на путь самоизоляции, разорвав евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, сказал президент Украины Петр Порошенко 16 октября в Киеве на встрече с экзархами Константинопольского патриархата, сообщает "Гордон".

"С очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора полностью от него зависимое российское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольской матерью-церковью. Я убежден, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства только подтверждает, что мы с вами на правильном пути. И так же, как Россия противопоставила себя всему миру в вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии, по Осетии, по Приднестровью, так же сейчас, к сожалению, и Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием", – отметил он.

По словам Порошенко, он надеялся, что РПЦ не пойдет на такой шаг. "Но мы с вами должны были быть готовы к этому процессу", – сказал он.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви.

В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено, с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная РПЦ анафема, ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Решение Синода президент Украины Порошенко назвал предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. Официальный томос Вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на Объединительном соборе предстоятелю Единой поместной украинской православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет сообщил, что не менее 10 иерархов Московского патриархата уже готовы перейти в объединенную церковь. 15 октября синод Русской православной церкви в Минске принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Под евхаристическим общением в православии подразумевают принцип единства между автокефальными православными церквями во Вселенской православной церкви.

Это означает невозможность совместного служения и участия в таинствах для священников и мирян Русской православной церкви и Вселенского патриархата.