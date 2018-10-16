Видеохит: Японец сыграл на трех калькуляторах, как на синтезаторе 16.10.2018, 14:05

Звучит как мелодия из ретро-игры.

Пользователь твиттера из Японни продемонстрировал, как исполняет популярную мелодию при помощи трёх калькуляторов. Он выбрал песню Lemon от исполнителя Кенши Йонезу. Его кавер своей стилистикой далёк от оригинала, но основная мелодия передана очень точно. Правда, калькуляторы у него не совсем обычные, пишет medialeaks.ru.

Японец, известный в твиттере как atarime_400, снял и опубликовал одно из самых вирусных видео октября. Его посмотрели уже 7,3 миллиона человек, а лайкнули или ретвитнули 650 тысяч раз. Для этого ему потребовалось не так много: три калькулятора и песня популярного японского исполнителя Кенши Йонезу, пишет SoraNews24. Жанр, в котором играет Йонезу, ещё принято называть J-Pop.

Йонеза опубликовал сингл Lemon в начале 2018 года. Сейчас у клипа на эту песню 184 миллиона просмотров на YouTube. Вот как звучит сама песня, на которую опирался atarime_400.

А вот как японец сыграл эту мелодию на своих калькуляторах. Конечно, далеко не из каждого калькулятора можно извлечь такой звук: конкретно у этих есть музыкальное звучание клавиш, а на экраны, как видно, можно вывести календарь. Однако для такого необычного способа игры всё равно получается очень впечатляющее видео, тем более что стиль исполнения сильно изменился: вместо лиричной поп-музыки игра atarime_400 напоминает звуки 16-битной видеоигры.

После оглушительного успеха видео atarime_400 пригласили в эфир телешоу «Королевский бранч» на канале TBS. Музыкант не показал запись эфира, но явно был очень рад в нём поучаствовать.

А на следующий день после эфира atarime_400 выложил ещё одно видео с калькуляторами — теперь ему хватило двух штук, чтобы сыграть кавер на ещё одну из песен того же исполнителя. Новый ролик набрал 687 тысяч просмотров и 60 тысяч лайков и ретвитов, что тоже очень внушительно.