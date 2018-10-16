Видеохит: Японец сыграл на трех калькуляторах, как на синтезаторе
- 16.10.2018, 14:05
Звучит как мелодия из ретро-игры.
Пользователь твиттера из Японни продемонстрировал, как исполняет популярную мелодию при помощи трёх калькуляторов. Он выбрал песню Lemon от исполнителя Кенши Йонезу. Его кавер своей стилистикой далёк от оригинала, но основная мелодия передана очень точно. Правда, калькуляторы у него не совсем обычные, пишет medialeaks.ru.
Японец, известный в твиттере как atarime_400, снял и опубликовал одно из самых вирусных видео октября. Его посмотрели уже 7,3 миллиона человек, а лайкнули или ретвитнули 650 тысяч раз. Для этого ему потребовалось не так много: три калькулятора и песня популярного японского исполнителя Кенши Йонезу, пишет SoraNews24. Жанр, в котором играет Йонезу, ещё принято называть J-Pop.
電卓3台で米津玄師のLemonを弾いてみた pic.twitter.com/h1OdEB7DPS— あたりめ (@atarime_400) 8 октября 2018 г.
Йонеза опубликовал сингл Lemon в начале 2018 года. Сейчас у клипа на эту песню 184 миллиона просмотров на YouTube. Вот как звучит сама песня, на которую опирался atarime_400.
А вот как японец сыграл эту мелодию на своих калькуляторах. Конечно, далеко не из каждого калькулятора можно извлечь такой звук: конкретно у этих есть музыкальное звучание клавиш, а на экраны, как видно, можно вывести календарь. Однако для такого необычного способа игры всё равно получается очень впечатляющее видео, тем более что стиль исполнения сильно изменился: вместо лиричной поп-музыки игра atarime_400 напоминает звуки 16-битной видеоигры.
そういえば、今朝の「王様のブランチ」という番組内で僕の電卓で弾いてみた動画を紹介していただきました！— あたりめ (@atarime_400) 13 октября 2018 г.
此れからももっと頑張ります💪
TBSさんありがとうございました！！ pic.twitter.com/MHzPYMGQsD
После оглушительного успеха видео atarime_400 пригласили в эфир телешоу «Королевский бранч» на канале TBS. Музыкант не показал запись эфира, но явно был очень рад в нём поучаствовать.
А на следующий день после эфира atarime_400 выложил ещё одно видео с калькуляторами — теперь ему хватило двух штук, чтобы сыграть кавер на ещё одну из песен того же исполнителя. Новый ролик набрал 687 тысяч просмотров и 60 тысяч лайков и ретвитов, что тоже очень внушительно.