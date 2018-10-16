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Польша обжаловала решение Еврокомиссии по «Газпрому»

  • 16.10.2018, 15:42
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Фото: РИА «Новости»

PGNiG добивается штрафа для российского монополиста.

Польская нефтегазовая компания PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии по антимонопольному делу "Газпрома".

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источники.

"PGNiG ступила на юридический путь против Еврокомиссии, обжаловав в Суде ЕС ее решение по сделке с "Газпромом", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции "Газпрома" в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и в завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицал обвинения.

В мае этого года ЕК вынесла решение по этому делу. Еврокомиссия не стала штрафовать российский концерн, однако возложила на него ряд обязательств, чтобы сделать возможным свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Польша и другие страны, пострадавшие от монополистской практики "Газпрома", были недовольны, что российский концерн не был наказан. Штраф мог достичь 10% годового оборота монополиста.


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