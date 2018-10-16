У Путина задумали ограбить миллионы россиян 3 16.10.2018, 18:46

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Чем это закончится?

Из-за угрозы санкций США в отношении российских государственных банков вкладчики массово забирают свои вклады. В сентябре чистый отток средств из российских банков достиг почти 500 млрд рублей. Россияне боятся, что могут потерять свои деньги, особенно долларовые вклады, ведь санкции предусматривают возможность запрета на расчеты в долларах США для Сбербанка, ВТБ и других госбанков РФ. Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал "Апострофу" о значении происходящего.

В СССР были чеки в [сети магазинов] "Березке". Их отмена произошла с предупреждением за несколько дней, после чего последовала паника. Потом произошли другие конвульсии позднесоветской власти примерно с тем же результатом – обвальным падением рубля. Были еще так называемые реформы Павлова. Поэтому с той поры население России ничему не верит и не должно верить с точки зрения того, что говорят ему так называемые власти России или финансовые власти в частности.

Потом было начало 90-х, обнищание населения, небольшой всплеск и первый раунд создания в России среднего класса, который был практически полностью разорен дефолтом и девальвацией 1998 года. За несколько дней перед этим Ельцина спросили, будет ли девальвация, и он сказал на телекамеры: "Не будет, твердо и четко!".

Потом последовали реформы премьер-министра Касьянова – второй раунд попытки создания российского среднего класса. Относительно успешная попытка закончилась глобальным финансовым и экономическим кризисом, из которого Россия так никогда и не вышла. В 2013 году, когда весь мир "рос" с уже очень высокой скоростью, когда в США был четырехпроцентный рост ВВП, в России не были преодолены последствия кризиса 2008-2009 года, российская экономика еле-еле росла на 1,3% в год с отрицательной динамикой роста. То есть скоро бы вышла в ноль при, хочу подчеркнуть, цене на нефть в 110 долларов за баррель.

Чтобы не отвечать за свои государственные, должностные, экономические, финансовые, политические и другие преступления, чтобы не отвечать перед российским народом за вторую рецессию в течение четырех лет, Путин решил аннексировать Крым, сменить повестку дня и развязать войну против Украины, запустить геббельсовскую пропаганду по телевизору. В течение всех этих лет он обещал не повышать пенсионный возраст и повысил, обещал не изменять Конституцию, и за последние дни мы видим, что происходит по этому вопросу.

Каждое слово так называемых российских властей – ложь. Население начало снова все больше и больше понимать это – оно периодами понимает эту аксиому еще со времен советской власти. В данный исторический период путинская ОПГ продолжает напоминать о своем послужном списке. Соответственно, неудивительно, что российские граждане побежали снимать валютные вклады. И всему, что по этому вопросу говорят псевдобанкир, кагэбэшник [президент ВТБ] Костин, путинский холуй, министр финансов Силуанов и все остальные члены путинской ОПГ, российский народ не верит. Всем очевидно, что здесь кроется опасность. Собственно говоря, бежать в банки и менять все деньги в доллары и евро стоило уже давно, еще четыре года назад, перед обвальной девальвацией декабря 2014 года.

Политика дедолларизации ничем Кремлю не поможет. Что такое "дедолларизация", ни Кремль, ни никто другой на самом деле не понимает. Подавляющее большинство расчетов в международной торговле производится в долларах. Сама по себе дедолларизация России в ее прямом понимании произведена давным-давно: в России все рассчитываются между собой рублями, никакие расчеты в долларах внутри России не ведутся. А если Россию накроют санкции за преступления Путина и его ОПГ, которые будут ограничивать использование долларов некоторыми банками (типа ВТБ), то при таком сценарии Костин, желая прикрыть свою задницу, чтобы для него не было последствий в судах, когда он и его банк ВТБ не смогут, например, отдавать вкладчикам деньги с долларовых вкладов, будет давать сигнал Путину, чтобы тот сделал какие-нибудь указы. Чтобы и де-юре разрешить Костину не отдавать населению вклады в долларах. Вот и вся история.