Московский телеграм-канал: Жалкое зрелище скудной толпы на встрече с патриархом Кириллом в Минске 4 16.10.2018, 22:55

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Гордыня помешала Гундяеву пойти на встречу Вселенскому Патриарху.

Российский телеграмм-канал «Старая площадь» отреагировал на итоги заседания Синода РПЦ и приезда патриарха Кирилла в Минск.

«Жалкое зрелище скудной толпы, пришедшей увидеть своего патриарха Кирилла, посетившего белорусский храм в рамках Синоидального визита клирика РПЦ в Минск», — пишет московский канал.

Фото: фейсбук

«Старая площадь» подводит неутешительные итоги правления Кирилла:

- Исчезновение «Третьего Рима», и восстановление «Второго Рима» — Константинополя.

- Потеря одной из самых больших православных паств.

- Открытие «окна возможностей» для белорусских центробежных, автокефальных тенденций в будущем.

- Изоляция РПЦ.

«А ведь гордыня, что у воцерковленных людей считается страшным грехом, заложила в 2016 году краеугольный камень сегодняшнего геополитического поражения России - и мусульман, и агностиков и атеистов. Проиграли все. Низким показалось Гундяеву пойти на встречу Вселенскому патриарху в его желании собрать Собор на Крите. Мудрости не хватило и в 2018, когда жизнь преподнесла ему вызов соизмеримый с его саном», - итожит московский канал.