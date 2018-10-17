Глава МИД Литвы обсудил БелАЭС с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетики 3 17.10.2018, 18:55

Литва будет продолжать стремиться к тесному диалогу с экспертами Европейской Комиссии по вопросу Островецкой АЭС.

Об этом Charter97.org сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

16 октября Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам энергетики Марошем Шевчовичем. В ходе встречи министр поблагодарил за поддержку проекта синхронизации Балтийских стран, порадовался достижению регионального соглашения о начале его реализации и обсудил дальнейшие шаги.

«Литва и другие Балтийские государства начинают настоящую работу по подготовке в реализации проекта по синхронизации стран Балтии с европейской континентальной электросетью и десинхронизации с сетью БРЭЛЛ. Надеемся, что соответственно Европейская Комиссия об этом уведомит и всех участников сети БРЭЛЛ», - сказал Линас Линкявичюс.

Министр поблагодарил Европейскую Комиссию за проведение процесса тестирования строящейся в Беларуси небезопасной Островецкой АЭС на устойчивость к внешним угрозам («стресс-тестов») и предложенные рекомендации.

«Выполненная европейскими экспертами оценка и рекомендации очень важны. Необходимо, чтобы Европейская Комиссия участвовала и обеспечивала всестороннее выполнение этих рекомендаций, особенно, если Беларусь, игнорируя мнение международного сообщества, решит начать эксплуатацию данного объекта», - сказал Линкявичюс. Он подчеркнул, что Литва надеется на особенно тесный диалог с экспертами Комиссии по этому вопросу, отметив, что качественное выполнение рекомендаций стресс-тестов ЕС должно стать хорошей практикой ЕС и прецедентом и в будущем.