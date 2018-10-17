Матеуш Моравецкий: Польша - это адвокат реалистической политики в отношении России 17.10.2018, 19:39

Фото: charter97.org/Иван Межуй

По словам премьер-министра Польши, Россия - это государство, которое развязывает в Европе войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия является государством, которое развязывает в Европе войны.

Об этом глава польского правительства сказал в беседе с изданием Polski Przegląd Dyplomatyczny.

"Россия - это государство, которое развязывает в Европе войны и в своей внешней политике прибегает к вооруженной агрессии. Это государство, которое угрожает миру и подрывает поиски диалога и понимания даже на самом маленьком, внеполитическом, межличностном уровне. В такой ситуации на самом деле трудно себе представить любую "перезагрузку", - цитирует Моравецкого Польське радіо.

По словам Моравецкого, условием возвращения России в ряды цивилизованных государств является прекращение агрессивной политики в отношении соседей, соблюдение международного права и принятия правил демократических стран в сфере международной политики.

"Мы готовы способствовать такому изменению российской политики, но мы не достигнем этой цели, забывая о том, с кем сейчас имеем дело", - отметил польский премьер.

Моравецкий добавил, что Польша - это адвокат реалистической политики в отношении России, целью которой является защита мира и безопасности в Европе.

Ранее Моравецкий заявлял, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия, которая пошатнула архитектуру безопасности стран Центральной и Восточной Европы.