Белорусская железная дорога займется отловом «зайцев» 2 17.10.2018, 21:06

Инициатором мероприятия является БРСМ.

19 октября железнодорожники в Беларуси объявили о проведении акции «Стоп-заяц!» Декларируемая цель акции – повышение культуры проезда пассажиров в поездах.

Инициатором мероприятия, как сообщает сайт железной дороги, является «БРСМ» белорусской магистрали. Во время акции представители железной дороги будут проверять наличие билетов у пассажиров при посадке или высадке из поездов. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Контролировать оплату за проезд будут и сотрудники милиции.

Всего с начала года контролеры провели 41 513 проверок, что на 271 проверку больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основное внимание уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества проведенных проверок.

За 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлекли 6633 безбилетных пассажира, из них 5662 заплатили штраф на месте. Общая сумма штрафов составила 138,4 тысячи рублей.

Белорусская железная дорога напоминает, что сейчас штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины. Кроме того предусмотрен штраф в размере 0,2 базовой величины за неоплаченный провоз ручной клади.

Штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий составляет 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях – 1 базовую величину.