Грибок может уничтожить урожай кофе во всей Латинской Америке 5 18.10.2018, 10:29

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Будем пить чай?

"Грибок, о котором мало что знают ученые, пожирает кофейные плантации Латинской Америки, нанося урон, исчисляемый миллиардами долларов, и потенциально создавая риск для предложения кофе на глобальном рынке", - сообщает Daily Mail (перевод – inopressa.ru).

"Заболевание "ржавчина кофейного листа" вызывается грибком, который выглядит, как оранжевая пудра, и подавляет урожайность растения, в некоторых случаях губя весь урожай в течение многих лет", - поясняет журналистка Чейенн Макдональд.

"Мы переживаем крупнейший в наше время кофейный кризис", - сообщил в интервью американской радиостанции NPR Хосуэ Моралес из Гватемалы, занимающийся производством и экспортом кофе.

"Ржавчина кофейного листа (Hemileia vastatrix), она же "кофейная ржавчина", вызывает дефолиацию растения", - говорится в статье.

"По данным Университета Пёрдью (США), в Центральной Америке 70 ферм поражены болезнью, которая причинила убытки и потерянные доходы в размере 3,2 млрд долларов. Сорт "Арабика", на который приходится около 75% глобального производства кофе, особенно уязвим перед этим грибком", - пишет автор.

Миколог Кэти Эм (Университет Пёрдью) отмечает: "Это одна из тех ржавчин, чей жизненный цикл нам до сих пор не вполне ясен, хотя они существуют бок о бок с нами более 100 лет". Она поясняет: "Грибки ржавчины - облигатные патогены, так что добыть их чистую ДНК в нужном объеме невозможно".