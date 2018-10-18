Дачник-биолог вырастил под Брестом гигантские тыквы под 400 килограмм 1 18.10.2018, 16:27

Тыквы на участке брестчанина росли практически без полива.

Биолог Виктор Демешко вырастил на дачном участке под Брестом гигантские тыквы, пишет tut.by.

Тыквы сорта «Атлантический гигант» Виктор приобрел у коллеги в Москве. Семейные обстоятельства сложились так, что посадили их на месяц позже, чем нужно.

— Они толком и не успели вырасти потому, что плод растет 120 дней. Они росли примерно половину этого срока, до самых заморозков, — отметил Виктор.

Тыквы на участке брестчанина росли без удобрений и практически без полива. Еще и град лозу побил сильно. Тем не менее осенью у Виктора выросли четыре гигантских плода. Примерная масса самого большого из них составляет 380 килограмм. Вес тыквы рассчитали математически — на весы ее можно поставить только с помощью спецтехники.

В беседе с журналистами биолог рассказал, что готов отдать плоды в добрые руки:

— Я предлагаю, чтобы город забрал их и выставил где-нибудь на ярмарке.