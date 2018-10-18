Вышедшие на стихийный протест жители Богушевска добились встречи с чиновниками 1 18.10.2018, 23:01

Фото: svaboda.org

Около 100 человек выступили против закрытия больницы.

Ехать за 35 километров, чтобы открыть «больничный». Можно автобусом, который ездит только утром и вечером, а можно на велосипеде, чтобы не быть привязанным к расписанию. Это – возможная действительность жителей поселка Богушевск, где, по разным соображениям, больницу вскоре либо переделают на дневной стационар, либо закроют. Сельчане, которых такие перспективы не радуют, устроили стихийный митинг.

Как стало известно «Белсату», на следующий день после стихийного митинга представители властей все же встретились с жителями Богушевска. Их заверили, что проблемы в том, что больница будет работать в режиме дневного стационара, нет. Весь спектр услуг якобы по-прежнему можно будет получить в родном поселке. Мы будем следить за развитием событий.