Жители Богушевска вышли на стихийный протест 8 18.10.2018, 12:38

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Фото: svaboda.org

Около 100 человек выступили против закрытия больницы.

В городском поселке Богушевск Сенненского района закрывают больницу и поликлинику. Они обслуживали 2, 5 тысячи жителей городка и 2 тысячи жителей окрестных деревень, передает «Радыё Свабода».

Забирают и единственную машину скорой помощи, переводят в райцентр Сенно. Туда же придется ездить и на прием к врачу.

Будынак Багушэўскага раённага шпіталю

Люди не соглашаются, говорит местная жительница Наталья Калыханова:

«Расстояние между Богушевском и Сенно 36 км. Представляете, сколько будет ехать скорая помощь? А людям как добираться до поликлиники, когда автобус ходит три раза в день и только в выходные чаще? Ехать на нем - час, а то и полтора. И не бесплатно - 6 рублей в одну сторону».

Большая частка пратэстоўцаў — пэнсіянэры

Утром 18 октября около 100 человек пришли протестовать к больнице.

Клавдии Черновой, местной пенсионерке, уже за 80, она не хочет ездить в Сенно.

Клаўдзія Чарнова

«Сенненский госпиталь у нас называют "долина смерти", оттуда только гробы привозим! Туда никто не хотел ездить, хотя Сенно и центр района. А в нашу больницу приходилось ждать очереди по две недели. А если у меня давление, если инсульт? Я была готова в ноги броситься главному врачу Снежане Богдановой, чтобы только взяла», - жалуется пенсионерка.

На сход прыйшлі і з малымі дзецьмі

Богданова к людям не вышлa, хотя во время собрания в больнице как раз происходило совещание с участием районного отдела здравоохранения. Обратился к толпе только главный врач Сенненскогй районной больницы Игорь Мизавцов: сказал, что очень удивлен, так как "никакого собрания здесь не планировалось».

Галоўны лекар Сеньнскага раёну Ігар Мізаўцоў

Начальство обещало провести собрание

Возмущенные жители потребовали встречи с руководством района. Председателю Сенненского райисполкома позвонил представитель БХК Василий Береснев.

Пытаньні да галоўнага лекара раёну

- Я дозвонился в райисполком, но там сначала возмутились: мол, нарушаете законодательство, у вас там несанкционированный митинг. Я объяснил, что ничего незаконного не происходит, что люди хотят увидеть представителей районного начальства. Тогда пообещали организовать встречу в Доме культуры, - сказал Берасьнев.

Праваабаронца Васіль Берасьнеў

Местные власти объясняют, что у них нет денег на содержание больницы и поликлиники в Богушевске.

Удзельнікі сходу

Когда-то в Богушевске было около 30 тысяч жителей, здесь был роддом, больница, две поликлиники - детская и взрослая. Но постепенно - и в советское время, и потом - все это позакрывали. В 2010 году в Богушевске в больнице сделали капитальный ремонт.