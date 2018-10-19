Новые угрозы в адрес «Новой газеты»3
- 19.10.2018, 10:55
Заявление редакции.
17 октября к зданию, где расположена редакция «Новой газеты», неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов редакции. А на следующий день, 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов. Полиция проводит следственные мероприятия. Животное — жалко.
Не ведитесь на откровенную ложь
Заявление редакции «Новой газеты»
Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.
Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.
Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь.
Утверждения о том, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте.
Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.
В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие «подарки», символизирующие смерть конкретных людей.
Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза.
У нас есть только два оружия: публичность — и потому мы продолжаем свою работу; и — закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил.
Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных.
ПРОФАЙЛ
Денис Коротков – известный питерский журналист, долгое время работавший в издании «Фонтанка». Автор криминальных расследований, долгое время изучал бизнес-империю «кремлевского повара» Евгения Пригожина и деятельность российских частных военных компаний.
Коротков подвергался травле со стороны «фабрики троллей» Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой — после этого на некоторое время он был вынужден уехать из России. Угрозы в связи с публикациями Короткова, по сведениям «Новой», поступали и руководству самой «Фонтанки».
С сентября этого года Коротков является сотрудником «Новой газеты».
15 октября в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с Пригожиным, появились статьи о журналисте, в которых он называется «предателем», «изменником родины» и «пособником террористов», а в соцсетях появилось много однотипных сообщений о Короткове, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов.