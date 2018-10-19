Новые угрозы в адрес «Новой газеты» 3 19.10.2018, 10:55

Фото: РИА «Новости»

Заявление редакции.

17 октября к зданию, где расположена редакция «Новой газеты», неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов редакции. А на следующий день, 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов. Полиция проводит следственные мероприятия. Животное — жалко.

Голова в корзине с запиской, где содержатся угрозы журналистам редакции «Новой газеты»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Не ведитесь на откровенную ложь

Заявление редакции «Новой газеты»

Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.

Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.

Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь.

Утверждения о том, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте.

Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.

Венок с угрозами в адрес журналиста редакции. Ниже — корзина с головой мертвого животного с запиской, где содержатся угрозы в адрес коллектива «Новой газеты»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие «подарки», символизирующие смерть конкретных людей.

Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза.

У нас есть только два оружия: публичность — и потому мы продолжаем свою работу; и — закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил.

Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных.

ПРОФАЙЛ

Денис Коротков – известный питерский журналист, долгое время работавший в издании «Фонтанка». Автор криминальных расследований, долгое время изучал бизнес-империю «кремлевского повара» Евгения Пригожина и деятельность российских частных военных компаний.

Коротков подвергался травле со стороны «фабрики троллей» Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой — после этого на некоторое время он был вынужден уехать из России. Угрозы в связи с публикациями Короткова, по сведениям «Новой», поступали и руководству самой «Фонтанки».

С сентября этого года Коротков является сотрудником «Новой газеты».

15 октября в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с Пригожиным, появились статьи о журналисте, в которых он называется «предателем», «изменником родины» и «пособником террористов», а в соцсетях появилось много однотипных сообщений о Короткове, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов.