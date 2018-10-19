В офис tut.by прислали письма с угрозами взрыва 19.10.2018, 12:25

В офисе работает милиция.

Утром 19 октября милиция, следователи и эксперты работают в офисе компании ООО «100 РАБОТ ТУТ» в Минске, пишет tut.by. Неизвестный прислал несколько писем с угрозами взрыва в здании.

По предварительным данным, на почту компании пришло как минимум два странных письма с разницей примерно в 20 минут.

Неизвестный просил прекратить отправку каких-то сообщений, иначе «подорвем тебя и твой офис» и будет «взрыв здания на Дзержинского». Сотрудники обратились в милицию.

Примерно с 9.30 в офисе работают правоохранители, а также сотрудники Следственного комитета и криминалисты Госкомитета судебных экспертиз. Проводится проверка по факту угроз, выясняют личность и мотивы автора писем.

Эвакуация не потребовалась, помещение проверил кинолог со служебной собакой.

Напомним, что подобные действия могут повлечь уголовную ответственность. Согласно ст. 340 УК, заведомо ложное сообщение об опасности наказывается штрафом — и вплоть до 5 лет лишения свободы.