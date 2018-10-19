Фотофакт: Брестские активисты встречают Николая Статкевича 2 19.10.2018, 16:04

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Фото: svaboda.org

Лидер БНК рассказал, как ему пришлось отрываться от хвоста, когда он ехал в Брест.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич вышел из изолятора временного содержания в Бресте, где отбывал 5 суток наказания за участие в акции против аккумуляторного завода 14 октября, передает «Радыё Свабода».

Встречать Николая Статкевича к изолятору Ленинского РОВД Бреста пришли несколько активистов из числа противников постройки аккумуляторного завода и журналисты.

Некоторым из них милиционеры на месте вручили повестки - явиться в отделение во время следующей акции в воскресенье. Людям объяснили, что они должны явиться для объяснений по поводу участия в акции 14 октября.

«Таким образом, наверное, хотят, чтобы люди не пошли на площадь в воскресенье. Блогеры Петрухин и Кабанов сидят, остальным - повестка на воскресенье », - говорит независимый журналист Евгений Скребец.

После освобождения Николай Статкевич сказал, что задержания на прошлой акции были ожидаемыми, а ему пришлось «отрываться от хвоста», чтобы доехать из Минска в Брест.

«Я ожидал такого развития, потому что людям уже надоело кормить голубей, они начали более жестко выдвигать свои требования к властям, которые и отреагировали», - сказал Николай Статкевич про задержания на акции против аккумуляторного завода 14 октября.

Николай Статкевич предлагает брестским протестующим собраться вместе и одновременно 9 ноября принести подавать жалобы Лукашенко в Минске.

«Если придет много людей со своими обращениями, проблема сдвинется. Ведь это просто ужасная ситуация - рядом с 300-тысячным городом такое производство строят. Это же в голове не укладывается», - говорит Николай Статкевич.

Николай Статкевич принял участие в акции противников аккумуляторного завода в Бресте 14 октября. Во время акции было задержано около 15 человек. Николая Статкевича и брестских блогеров Сергея Петрухину и Александре Кабанова приговорили к 5 суткам ареста. Но Статкевича направили в изолятор сразу, а блогеров отправили отбывать наказание только 18 октября.

Акции противников аккумуляторного завода происходят в Бресте каждое воскресенье несколько месяцев. Возмущенные брестчане протестуют против стройки аккумуляторного завода. Люди боятся, что завод будет вредить их здоровью и окружающей среде.