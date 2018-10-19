Пономарев: Слова о рае – классическая шуточка Путина для западной аудитории 2 19.10.2018, 17:28

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Илья Пономарев

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Подобные заявления готовятся какое-то время – такое не принимается за один день.

Комментарий президента РФ Владимира Путина во время выступления на форуме "Валдай" в Сочи о возможной ядерной войне рассчитан на западную аудиторию. Такое мнение изданию "ГОРДОН" выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Наша концепция – это ответно-встречный удар... Мы будем применять оружие только тогда, когда удостоверимся, что потенциальный агрессор наносит удар по России, по нашей территории... Мы – жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют", – сказал Путин.

"Вчера Госдума приняла заявление, где грозит Украине "катастрофическими последствиями" в случае наступления на Донбассе. Оно банальное и мало чем отличается от того, что было принято четыре года назад. Что у них там зачесалось сейчас, не знаю. Возможно, депутаты Госдумы заценили заявление президента и тоже решили попасть в рай. Но подобные заявления готовятся какое-то время – такое не принимается за один день. А вчерашние слова президента были экспромтом. Поэтому вряд ли данная версия верна. Вообще слова о рае – классическая шуточка Путина для западной аудитории", – отметил Пономарев.

По его словам, в Кремле болезненно относятся к ситуации, связанной с предоставлением автокефалии православной церкви в Украине.

"Заявление Путина о рае говорит о том, что автокефалия церкви в Украине – едва ли не основная тема обсуждений в Кремле. Там очень болезненно отреагировали на запреты, связанные с Афоном. Половина окружения Путина – представители религиозной секты, которые покланяются одной из неканонических икон на Афоне. К этой секте сейчас принадлежит все руководство Петербурга. То есть для них это серьезная проблема", – подчеркнул собеседник.

Он считает "бредовыми" заявления российской стороны о возможном наступлении украинской армии на Донбассе.

"Если вернуться к заявлению Госдумы, то нужно признать, что в Киеве тоже часто пытаются запугать друг друга возможным наступлением противника на Донбассе. В Москве пугают тем же самым. Изначально эта страшилка муссировалась в апреле – мае: мол, вот у нас инаугурация президента, украинцы этим воспользуются и под шумок пойдут в наступление. Потом была теория, что армия Украины начнет атаковать во время чемпионата мира по футболу. Последняя версия – ВСУ пойдут в наступление, чтобы помочь Петру Алексеевичу [Порошенко] переизбраться на должности президента Украины. Хотя все мы понимаем бредовость этих идей", – резюмировал Пономарев.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".

Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".

Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.