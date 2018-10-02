Видеофакт: Водитель Jeep с российскими номерами привел в негодование минского автомобилиста 6 2.10.2018, 15:24

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За две минуты россиянин дважды нарушил ПДД.

Обычно водители из России не испытывают проблем с пониманием правил дорожного движения в Минске, пишет onliner.by. Разметка, знаки, общие требования им хорошо знакомы, большого количества принципиальных различий нет. Однако время от времени находится автомобилист, который своими маневрами вызывает возмущение у других водителей — из какой бы страны он ни был.

Пользователь форума с ником TeZooL рассказал, что 29 сентября около 15:55 обратил внимание на два нарушения ПДД, которые допустил в Минске водитель автомобиля Jeep с российскими номерами (161-й регион — Ростовская область).

Сначала водитель проехал на красный сигнал светофора перекресток улицы Олега Кошевого и Партизанского проспекта. А затем на круговом перекрестке улиц Кошевого и Грицевца поехал по встречной.

— За рулем Jeep был мужчина, с ним в машине, как мне показалось через заднее стекло, был пассажир. Не сказал бы, что совсем молодежь, — рассказал автор записи. — Нужно что-то делать с такими.

Кстати, можно ли привлечь к ответственности водителя, который нарушил ПДД в Беларуси, а сам является гражданином другой страны? Ранее на этот вопрос отвечали в УГАИ МВД.

Взаимодействие с рядом государств, в том числе с Россией, в вопросах привлечения к ответственности за нарушения ПДД регламентируется Конвенцией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения. На момент подписания Конвенции ее приняли 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. В Беларуси документ вступил в силу с 17 октября 2000 года.

Если коротко, то страны, подписавшие эту Конвенцию, договорились о том, что материалы по делам об административных нарушениях правил дорожного движения, составленные в той стране, где совершено нарушение, имеют такую же юридическую силу и не требуют легализации в стране проживания лица, совершившего нарушение. Это значит, что если водитель, к примеру, из России совершил нарушение на территории Беларуси и по данному факту были составлены административные протоколы, то они будут иметь силу и в стране проживания водителя. Соответственно, даже если водитель выедет за пределы Беларуси, он все равно может быть привлечен к ответственности.

В документе определен перечень нарушений ПДД, на которые распространяется действие Конвенции:

нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, - повлекшие причинение легких телесных повреждений или материального ущерба;

- нарушение водителем транспортного средства обязанности оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия;

- управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием наркотических, а равно иных веществ, оказывающих подобное воздействие;

- невыполнение законного требования работника милиции (полиции) об остановке транспортного средства;

- уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.