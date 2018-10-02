закрыть
2 октября 2018, вторник, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Видеофакт: Водитель Jeep с российскими номерами привел в негодование минского автомобилиста

6
  • 2.10.2018, 15:24
  • 3,537

За две минуты россиянин дважды нарушил ПДД.

Обычно водители из России не испытывают проблем с пониманием правил дорожного движения в Минске, пишет onliner.by. Разметка, знаки, общие требования им хорошо знакомы, большого количества принципиальных различий нет. Однако время от времени находится автомобилист, который своими маневрами вызывает возмущение у других водителей — из какой бы страны он ни был.

Пользователь форума с ником TeZooL рассказал, что 29 сентября около 15:55 обратил внимание на два нарушения ПДД, которые допустил в Минске водитель автомобиля Jeep с российскими номерами (161-й регион — Ростовская область).

Сначала водитель проехал на красный сигнал светофора перекресток улицы Олега Кошевого и Партизанского проспекта. А затем на круговом перекрестке улиц Кошевого и Грицевца поехал по встречной.

— За рулем Jeep был мужчина, с ним в машине, как мне показалось через заднее стекло, был пассажир. Не сказал бы, что совсем молодежь, — рассказал автор записи. — Нужно что-то делать с такими.

Кстати, можно ли привлечь к ответственности водителя, который нарушил ПДД в Беларуси, а сам является гражданином другой страны? Ранее на этот вопрос отвечали в УГАИ МВД.

Взаимодействие с рядом государств, в том числе с Россией, в вопросах привлечения к ответственности за нарушения ПДД регламентируется Конвенцией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения. На момент подписания Конвенции ее приняли 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. В Беларуси документ вступил в силу с 17 октября 2000 года.

Если коротко, то страны, подписавшие эту Конвенцию, договорились о том, что материалы по делам об административных нарушениях правил дорожного движения, составленные в той стране, где совершено нарушение, имеют такую же юридическую силу и не требуют легализации в стране проживания лица, совершившего нарушение. Это значит, что если водитель, к примеру, из России совершил нарушение на территории Беларуси и по данному факту были составлены административные протоколы, то они будут иметь силу и в стране проживания водителя. Соответственно, даже если водитель выедет за пределы Беларуси, он все равно может быть привлечен к ответственности.

В документе определен перечень нарушений ПДД, на которые распространяется действие Конвенции:

нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, - повлекшие причинение легких телесных повреждений или материального ущерба;

- нарушение водителем транспортного средства обязанности оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия;

- управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием наркотических, а равно иных веществ, оказывающих подобное воздействие;

- невыполнение законного требования работника милиции (полиции) об остановке транспортного средства;

- уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич