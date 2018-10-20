Помпео: США поддерживают право украинцев молиться, как они хотят 1 20.10.2018, 8:27

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Майк Помпео

Православные общины должны делать выбор самостоятельно и без внешнего вмешательства.

Соединенные Штаты поддерживают стремление украинцев "молиться так, как они выбрали". Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Майкла Помпео.

Глава Госдепартамента поддержал намерения православной общины самостоятельно делать выбор без внешнего вмешательства.

"Толерантность, сдержанность и понимание - ключевые моменты для того, чтобы люди с разными религиозными убеждениями могли жить и процветать вместе в мире. Мы призываем церковь и правительственных чиновников активно продвигать эти ценности в связи со становлением автокефальной украинской православной церкви", - подчеркнули в Госдепартаменте.

11 октября представитель Вселенского патриархата после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Он подтвердил, что отменили анафему предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, а также что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно и теперь вернется в ведение Константинополя.