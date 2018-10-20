Историк: Константинопольский патриарх — глава белорусской церкви 20.10.2018, 20:12

Московский патриархат находится в подвешенном состоянии.

Украина надеется получить Томос — решение о предоставлении автокефалии православной церкви уже к концу этого года. Далее наших южных соседей ждет долгий процесс объединения трех действующих на территории Украины православных церквей. А что с Беларусью? Первая — Полоцкая епархия на наших землях появилась за полтора века до первого упоминания в летописях о самой Москве, откуда сейчас идут протесты против независимости украинской церкви, сообщает (http://belsat.eu/ru/news/konstantinopolskij-patriarh-glava-belorusskoj-tserkvi-poka-net-svoego/«Белсат»).

Независимость церкви — вопрос не менее сложный, чем независимость государства. Здесь должен быть и свой статус — почти как конституция страны, свои выборы и международное признание. Откуда пошла автокефалия и почему Константинополь поддерживает независимость других церквей?

«Так уж установилось и так прописано в постановлениях Вселенских соборов, что церковное деление должно соответствовать светскому делению. И если выделялось какое-то государство, то должна выделиться и церковь», — говорит историк Анатолий Сидоревич.

В мире существует четырнадцать крупных православных церквей, признающих друг друга — вот они по старшинству. И только Русская православная церковь не признает старшинства Константинополя, как первого среди равных и самая раздает автокефалии — к примеру Американской православной церкви в 1970 году. А теперь протестует против автокефалии церкви украинской.

«Это политический вопрос и Киевский Патриархат был долгое время под управлением РПЦ и Москва не хочет отдавать определенное первенство. Я думаю, что уже очень трудно будет удержать УПЦ в лоне московского патриархата — на это настроены верующие, церковные деятели и рано или поздно это произойдет», — считает теолог Юлия Нагорнова.

Русская православная церковь считает своей канонической территорией огромную часть мира — от Беларуси, до Японии с Китаем. При этом последние — имеют церковную автономию, до недавнего времени автономной была и украинская православная церковь. А что Белорусской церковью со своим статусом экзархата, неужели у нас нет стремлений к автокефалии?

«Если бы Лукашенко осознал, что автокефальная белорусская церковь нужна то… а пока он то ли боится, то ли не понимает этого. А если бы осознал — процесс бы пошел. Архиепископ белорусской автокефальной церкви Святослав — это мой воспитанник, я его очень хорошо знаю и посещал не раз в США», — говорит Епископ Вышеградский и Подольский Владимир (Украинская Автокефальная Церковь).

Возможно очень хорошо понимает, какой была бы реакция Москвы. Восемь лет назад, когда Лукашенко встретился с Константинопольским патриархом, российские СМИ и церковные деятели возмущались, мол — просят автокефалию! Минск слухи опроверг и с того времени тему не поднимали. Согласно белорусской автокефальной церкви, РПЦ никогда не позволит на церковную независимость Минска.

«Она игнорирует, как государство, так и верующих белорусских. Мы видим, что белорусским экзархатом — никогда не правил белорус, нет даже белоруса в синоде РПЦ. Также оскорбление государства, когда они назначают своего экзарха — нет даже простого сообщения, или согласования», — объясняет Архиепископ Белорусской Автокефальной Православной Церкви Святослав.

Белорусская Автокефальная церковь не признана ни одной поместной православной церковью в мире. Она имеет всего несколько приходов и только один — в Беларуси. Недавнее решение Вселенского патриарха создает определенный правовой казус для всей белорусской церкви.

«До того, как белорусский экзархат вошел в Московский патриархат — он подчинялся Киевскому патриархату. А Киевский патриархат сейчас входит в Константинопольский — вселенский патриархат. То есть это страшно запутанная схема и теоретически, при смене власти — это был бы также острый вопрос, как в Украине», — полагает Юлия Нагорнова.

Ведь что собственно отменил Вселенский синод? В 1686 году Вселенский патриарх не мог ввести в сан будущего митрополита Патриарха Гидеона. И отправил соборную грамоту с таким правом тогдашнему московскому патриарху Иосафу Второму. Но поскольку в скором времени территория Украины отошла Российской империи, Москва относилась к Киеву, как к собственной территории.

«Сейчас мы находимся на территории Вселенского патриархата. И теперь главой нашей церкви, пока в Беларуси нет главы своей церкви, является патриарх Константинопольский», – отмечает Анатолий Сидоревич.

То есть де-юре РПЦ не имеет никаких прав на белорусские епархии, но пока Беларусь не захочет, силой ей автокефалию никто не даст. Хоть Константинополь хотел бы решить вопросы автокефалии целого ряда меньших церквей. Хотели бы и другие патриархаты. Все, кроме одного.

«В целом, московский патриархат имеет полное право с ним не соглашаться, если не был проведен Вселенский собор. А он не был проведен. Хотя должен был состояться в 2016 году — как раз там должны были обсуждаться вопросы автокефалии. Но поскольку Московский патриархат отказался от участия, вместе с рядом поместных церквей, все осталось в подвешенном состоянии», — объясняет Юлия Нагорнова.

Что нужно для автокефалии? Во-первыхполитическая воля, так как церковной власти Москва над Беларусью уже не имеет. В православной традиции — нет никакого принуждения. Все приходы, которые пожелают остаться, или скорее правильнее будет сказать — вернуться к РПЦ — могут это сделать. Сторонники автокефалии собирают свой собор, где должны…

«Прежде всего выработать статус! И этот статус должен быть конформирован Вселенским патриархом. Ведь статус решает — кто будет главой церкви: патриарх, митрополит, или верховный архиепископ. Каким порядком выбирается», — говорит Сидоревич.

Естественно Москва будет возмущаться, как возмущается и заявляет о расколе сейчас. Но, как напомнил Вселенский синод, РПЦ… не имеет Томоса. Автокефалия наших восточных соседей была самопровозглашенной, когда митрополита Иону в середине 15 века выбрали без решения Константинополя. В результате белорусской церкви стоит слушать в этом вопросе только своих прихожан, и конечно посмотреть на пример наших южных соседей.