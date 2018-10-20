Airbnb показал лучшие «дома будущего» со всего мира 20.10.2018, 21:10

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Здания расположены в самых живописных уголках планеты.

Онлайн-площадка для организации путешествий и аренды жилья Airbnb представила подборку футуристичных домов в виде капсул, стеклянных пузырей и модернизированных хижин. Здания расположены в самых живописных уголках планеты, пишет РБК.

На первом месте — туристический комплекс в Священной долине инков в перуанских Альпах. Три стеклянные капсулы, размещенные на отвесных скалах прямо над рекой Урубамба, позволяют насладиться захватывающим видом на окрестности днем и потрясающим звездным небом ночью.

Следующий в списке — дизайнерский купольный дом в пустыне Джошуа-Три в Калифорнии. Местный ландшафт похож на марсианский, поэтому здесь нетрудно почувствовать себя первым колонистом Красной планеты. Дом был создан для вдохновения и отдыха, поэтому особенно популярен среди музыкантов, писателей и архитекторов. Внутри прекрасная акустика, так что жильцам наверняка захочется поиграть на гитаре, которую хозяева дома заботливо оставили внутри.

На севере Исландии среди фьордов затерялся дом нестандартной формы. Недалеко от него находятся знаменитые горячие источники, горнолыжные склоны, поля для гольфа и коневодческие фермы, где можно провести время в гармонии с природой.

Замыкает список белый купольный дом, построенный на частном участке размером в 10 гектаров на одном из Канарских островов. Владельцы дома уверяют, что сооружение получилось «экологически чистым» на все сто процентов, так как потребляет только солнечную энергию. А это — один из ключевых факторов жизни будущих поколений.

Терраса создана для того, чтобы любоваться закатом за бокалом испанского вина со свежими оливками, только что сорванными с растущих поблизости деревьев.